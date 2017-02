Rossz gyerek nincs - Mindennapok a Vadaskert Alapítványnál

“Az unokám még csak egy hete jár ide, de már a második nap után nem fért el a táblán a sok dicsérete. Nem is vágyott haza, pedig otthon tele a ház játékkal, a számítógépről nem is beszélve. Öt nap után nem lehet ráismerni, nyugodt, kiegyensúlyozott, pedig semmilyen gyógyszert nem szed, és nem is kell neki!” Ezeket a szavakat egy hálás nagymama írta a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia honlapjára. Az intézmény – amely az első alapítványi kórház Magyarországon – a budai hegyek közt, árnyas fák alatt bújik meg, fenntartója a Vadaskert Alapítvány. Az épületről senki sem hinné, hogy kórház, kívülről titkokkal teli kis kastélyra, belülről egy játékokkal zsúfolt óvodára hasonlít. Az intézmény 18 éven aluli gyermekek számára nyújt komplex gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátást speciális diagnosztikai és terápiás eszközökkel és módszerekkel. A szülők gyermekük szorongásos, viselkedési vagy tanulási zavara miatt is fordulhatnak segítségért az itt dolgozó szakemberekhez, akik foglalkoznak az autizmus spektrumzavarral, figyelemzavarral, hiperaktivitással, étkezési zavarokkal, hangulati és érzelmi zavarokkal, az éjszakai felriadással, kényszerbetegséggel, depreszszióval és a Tourette-szindrómával is.

Sokszor olyan diákok érkeznek hozzájuk, akiről a pedagógusok rossz véleménnyel vannak a tanórákon, a korábbi vizsgálatok pedig nem mutatták ki, mi állhat a viselkedésük mögött.

„Azt hitték, hogy direkt csinálom”

Ezt élte meg kisgyermekként a Tourette-szindrómás Racsits Bence (17) is. „Az iskolában kitaszított a közösség. A tanárok azt hitték, gúnyt űzök belőlük, direkt őket akarom idegesíteni – meséli a fi ú az első osztályos élményeit. – A tünetek óvodában, nagycsoportos koromban jelentkeztek, volt köztük vállrángatás, szemforgatás, hasütögetés, meg egy olyan mozgás, mintha fókát utánoznék. Sokáig nem tudták, mi okozza, felkerestünk már fül-orr gégészt, voltam koponya-CT-n, majd egy orvos ajánlotta, hogy jöjjünk el ide, a Vadaskertbe. Akkor jártam a szüleimmel először az intézményben, ahol megállapították: a tüneteket Tourette-szindróma okozza.”

…

A riport folytatását a Nők Lapja Psziché legújabb, 2017/01. számában olvashatjátok.

Szöveg: Wéber Anikó

Fotó: Hajdú D. András