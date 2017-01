Jóga, avagy edzés a nyitott lélekért

Utoljára úgy hat évvel ezelőtt jógáztam, akkor egy 10 alkalmas bikram jóga bérletet „fogyasztottam el”. Tetszett, de mégsem találtam meg benne teljesen önmagam, és az időbeosztásomba sem tudtam beilleszteni a rendszeres gyakorlást. Így a jógaszőnyegem azóta is a sarokban pihen. Pedig tisztában vagyok vele, hogy a rendszeres jóga jót tenne a futástól és az erősítő edzésektől terhelt izomzatomnak és ízületeimnek – azonban csak a mindennapos 10 perces stretching-gyakorlataimat végzem el. A csípőmmel korábban volt már probléma, a rengeteg, számítógép előtti ülés, a sok futás, valamint az, hogy kihordtam egy kisbabát, nem tett túl jót a testem eme területének. Ezért jött kapóra a YogaArt Műhely által meghirdetett „csípőnyitó” elnevezésű óra: biztos voltam abban, hogy sok hasznos mozdulatot és ászanát sajátíthatok el az óra során, amiket a későbbiekben akár otthon is gyakorolhatok.

Edzés a nyitott lélekért

A jógastúdióban kellemes hangulat és meditatív zene fogad, a teremben körben mécsesek égnek. Zsóvár Krisztina jógaoktató elmeséli, mire is számíthatok. A csípőnyitó órán értelemszerűen a csípő áll a középpontban, de emellett a teljes testet át kell mozgatni, különös tekintettel a törzs-, far-, illetve combizmokra, mert ezek aktívan hozzájárulnak a csípő állapotához. A mindennapok során ezekről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, egyes izmok renyhülnek, míg más izmok befeszülnek. Az emberek többsége ülő- vagy állómunkát végez, de gyakran rossz testtartásban, ami aztán derék- és hátfájdalmakhoz, gerincproblémákhoz vezet. A rugalmas, egyben stabil csípő azonban segíti a tartás javítását, enyhíti a hátfájdalmakat, valamint az alsó végtagok egészségéhez is hozzájárul az izmok fejlesztése és a vérkeringés javítása által. Erre pedig mindenkinek, nőknek és férfiaknak egyaránt szüksége lenne – bár a jóga még mindig inkább női mozgásforma, a csípőnyitást pedig pláne a nők érzik magukhoz közelebb. Nem is véletlenül. A csípőben rengeteg felgyülemlett stresszt hordozunk, ami befolyásolja az energiáink áramlását, a női működésünket, a ciklusunkat, sőt, a nőgyógyászati problémák kialakulásához is hozzájárul, ezekre viszont nagyon hatékony és egyszerű megoldás, ha úgy döntünk, megnyitjuk a csípőnket.

Ráhangolódás, csavarás, pózolás

A csípőnyitó órát laza, keresztezett lábú ülésben, egy „omm”-mantrával indítjuk. Csukott szemmel, tenyerünket a mellkas előtt összeillesztve ülünk, és hallgatjuk Krisztina ráhangoló mondatait. Kéri, hogy engedjük el magunkat, figyeljünk befelé, érkezzünk meg a jelenbe, gondoljuk át, hogy érezzük most magunkat, milyen érzeteink vannak. Ezután, még mindig a talajon ülve, elkezdjük átmozgatni a testünket, oldalra hajlunk, megnyújtjuk a gerincünket, megcsavarjuk, felkészítjük az órára. Majd felállunk, és a napüdvözlet nevű komplex mozdulatsorral a teljes testünket, minden izmunkat és ízületünket átmozgatjuk. Állásból megnyújtózunk a plafon felé, nyitjuk a mellkasunkat, majd nyújtott karral és egyenes derékkal előrehajolunk a lábujjakhoz, egyik lábunkkal hátralépünk, máris érezzük a csípő nyúlását, mellélépünk plank helyzetbe a másik lábbal, majd letesszük a felsőtestet a talajra.

…

Tudtátok, hogy a csípőben rengeteg felgyülemlett stresszt hordozunk, ami még az energiáink áramlását is befolyásolja? A cikk folytatásából az is kiderül, hogyan lehet kiűzni onnan – keressétek érte a Nők Lapja Psziché legújabb számát!

Szöveg: Balla Hajnalka

Fotó: Garai Edit