Ellenünk forduló étkeink - Allergia vagy érzékenység?

A táplálékallergia és az -érzékenység közti legnagyobb különbség a kétféle probléma biokémiai hátterében rejlik. Az allergia esetében arról van szó, hogy az immunrendszer egyes élelmiszerek összetevőit mintegy tévedésből káros anyagként azonosítja, és heves védekezésbe kezd ellenük. Ez meglehetősen súlyos, kezeletlenül akár halálos tüneteket is okozhat, mégpedig az elfogyasztott adagtól függetlenül.

Veszélyes tünetek

„Egy földimogyoró-allergiás számára még a földimogyorót is feldolgozó gépsoron készült csokoládé is káros lehet, sőt, arra is negatívan reagálhat a szervezete, ha olyan emberrel csókolózik, aki előtte földimogyorót evett – mondja Schmidt Judit dietetikus. – A heveny immunválasz részeként az arc és a torok azonnal vagy nagyon rövid időn belül megduzzadhat, elzárva akár a légutakat is, ami életveszélyes állapotot idézhet elő. Tünetek lehetnek a csalánkiütés, a viszketés, a hasfájás, a hányinger, a nehézlégzés, a szédülés, a vérnyomás esése, a pulzus gyorsulása, súlyos esetben pedig az életet is veszélyeztető anafilaxiás sokk. Ilyenkor a betegnek minél előbb orvosi segítséget kell kapnia, a táplálékallergia diagnosztizálása után pedig mindig magánál kell tartania azokat az életmentő gyógyszereket, amelyek allergiás reakció esetén segíthetnek. Olyan esetek is előfordulnak, amikor a táplálékallergia tüneteit az allergén elfogyasztása után végzett mozgás hozza elő, illetve súlyosbítja: ilyenkor mozgás közben jelenik meg a viszketés, a csalánkiütés, rosszabb esetben az anafilaxiás reakció. Más helyzetben egyes nyers gyümölcsök vagy zöldségek a száj zsibbadását, viszketését, a nyálkahártya átmeneti megduzzadását váltják ki – ez az úgynevezett keresztallergia. Bizonyos zöldségeknek és gyümölcsöknek a fehérjéi ugyanis nagyon hasonlítanak olyan pollenek fehérjéihez, amelyekre az illető allergiás. A parlagfű-allergiások például sokszor reagálnak a dinnyefélékre, a nyírfapollenre allergiások az almára, az ürömre allergiások pedig a zellerre. A táplálékallergia leggyakoribb kiváltói a tojás, a hal, a rákfélék, a kagylók, az olajos magvak, de a tehéntej, az apró magvas bogyós gyümölcsök (pl. az eper, a málna), a búza és a szójabab, sőt az ételszínezékek is okozhatnak allergiás reakciót.”

Évek is eltelhetnek, mire kiderül

A táplálékérzékenység ennél sokkal enyhébb tünetekkel jár, ez azonban azt is jelenti, hogy a nem feltétlenül egyértelmű panaszok miatt nehezebb felállítani a diagnózist.

Szöveg: Csiki Judit

