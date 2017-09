8 dolog, amit az őszi kertrendezésnél fontos megtenni

Egy csokorba a faleveleket

A lehullott faleveleket gereblyézzétek kisebb halomba, vagy halmozzátok a komposztálóba. Amikor az egész beérik, szórjátok rá a kinti és benti virágágyásokra, az így keletkezett műtrágya ugyanis rendkívül tápláló a növények számára. Arról nem is beszélve, hogy ez sokkal környezetkímélőbb megoldás, mint a száraz falevelek elégetése.

Csak az a szép zöld gyep

Ha a leveleket összegyűjtöttétek, érdemes a fűre is gondolni. A szép, egészséges gyep érdekében levegőztessétek át a talajt, így a víz és a műtrágya is mélyebben beépülhet a földbe. Ezután be is szórhatjátok a területet fűmaggal, az őszi nedves időjárás ugyanis bemossa a talajba a magokat.

Ősszel vethető zöldségek

Amennyiben azt szeretnétek, hogy jövő nyárra már betakarítható fokhagymátok legyen, azt is érdemes most elásni, de például a sárgarépa, a petrezselyem és a zeller magja is elvethető ilyenkor, mert a magok a földben is képesek áttelelni.

Virághagymák dugványozása

Még a hajnali fagyok beköszönte előtt érdemes a kora tavasszal kibújó virághagymákat elültetni, hiszen ilyenkor sokkal egyszerűbb a földet megmunkálni. Sőt, ha szeretnétek facsemetékkel gazdagítani a kertet, akkor azokat szintén most szerezzétek be és ültessétek ki.

Régi virágok

Tudjuk, hogy mekkora kísértést jelent a megbarnult virágok eltávolítása, de bizonyos növények magjai táplálékot jelentenek a madarak számára, ezért nem szabad őket lemetszeni. Természetesen ez nem vonatkozik az évelő növények már halott és száraz ágainak eltávolítására, azokat érdemes mielőbb lemetszeni, hogy jövőre friss hajtásokat tudjanak hozni.

Magvak újrahasznosítása

Csökkenthetitek a jövő évi kerti kiadásokat azzal, ha már most elteszitek a kint nevelt növények száraz magjait. A borsó és a bab különösen jól szaporítható ezzel a módszerrel, de tényleg rendesen ki kell hozzá szárítani a magokat.

A talaj szerkezete

A szeptemberi időszakban szokás a talaj állapotát is felülvizsgálni. Ha tápanyaghiányt vagy túlzott pH-érték ingadozást tapasztaltok, akkor két dolgot tehettek: vagy kezelitek a földet például meszezéssel, amivel csökkenthető a savasság – ez egy elég drága módszer –, vagy a másik lehetőség, hogy kifejezetten olyan növényeket ültettek, amik az adott kémhatású talajban érzik jól magukat. Ez a megoldás egyszerűbb és kevésbé költséges.

Betakarítás

Még az igazán hideg idő előtt érdemes betakarítani a kertbe ültetett fűszernövényeket. Metsszétek le a leveleket, az ágakat vagy a virágokat, majd összekötözve, fejjel lefelé lógatva, nedvességtől elzárt helyen szárítsátok ki őket. Nincs jobb a hidegben, mint a saját fűszerünkkel ízesített forró levest falatozni.

