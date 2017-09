Csodás őszi ajtókoszorúk saját kezűleg az új évszak tiszteletére

Beköszöntött a szeptember és vele együtt a meteorológiai ősz is, bizonyítékként elég a sárguló levelű fákra nézni. Ez inspirált minket arra, hogy megosszuk veletek három dekoratív őszi ajtókoszorú elkészítési módját, no meg az is, hogy a hétvége pont remek alkalom egy kis „barkácsolásra”.