6 gyógynövény, aminek meseszép virágai vannak

A természetben rengeteg olyan növény akad, ami amellett, hogy gyógyító hatással bír , még szép is. Dupla öröm.

Thai bazsalikom

A thai bazsalikom évelő növény, aminek az illata leginkább az édesgyökérhez hasonlítható. A gyomorrontást kiválóan orvosló gyógynövény jellegzetességét a pirosas-lilás virágcsúcsok adják, melyek a nyár második felében jelennek meg, ám ahogy elvirágzik – kora ősszel –, a növény levelei is veszítenek színükből.

Kapor

A kaprot nem kell bemutatni, a sárga virágú, tollas lombozatú fűszernövény a magyar konyha egyik kedvence. Általában a nyár közepén bont virágot, így a kertünk egyik éke lehet, ám nem árt tudni, hogy a folyamatos fűszerellátás érdekében nem elég egyszer elvetni a magokat: tavasszal és a nyár folyamán is érdemes utánpótlást ültetni, hogy mindig legyen friss kaprunk a tökfőzelékhez. 🙂 A kaprot szokták még ajánlani fejfájásra, fogínybetegségek esetén, illetve gyomorpanaszok gyógyítására is.

Rozmaring

Elég csak rágondolnunk, a rozmaring illata máris kísértésbe ejti az orrunkat. Persze a gyógy- és fűszernövény látványnak sem utolsó, lilás virágaival egészen egyedi képet adhat a kertünknek miközben gyulladáscsökkentőként is használhatjuk. És a legjobbat még nem is említettük: a rozmaring remekül tűri a nyári szárazságot, tehát, ha idén már nem is, jövőre mindenképp érdemes néhány tövet ültetni belőle.

Szurokfű

A szurokfű elnevezés talán nem túl hízelgő a fehéres-lilás virágú fűszernövényre nézve, különösen, ha belegondolunk, mennyi mindenre jó. A benne található illóolajok és cseranyagok gyulladáscsökkentő hatással bírnak, de köhögéscsillapításra, heggyógyításra és idegnyugtatásra is szokták használni a virágot. Egyébként remek talajtakaró cserjéről van szó, ami a nyár közepén szokta a legtöbb virágot bontani.

Fodormenta

A mentacsalád egyik kiemelkedő kedvence a fodormenta, ami görcsoldó és emésztésjavító hatással bír, sőt, fűszerként is megállja a helyét. A növény halvány lilás-rózsaszínes virágai a nyár közepén nyílnak, de maga a fodormenta akár novemberig is szüretelhető, ha a természet patikáját szeretnénk kihasználni.

Ananászzsálya

A vörös virágú ananászzsálya nem a legismertebb gyógynövény, annak ellenére, hogy már az ókori görögök és rómaiak is használták. A virág, ami egyébként édes ananászillatot áraszt, főként emésztési zavarok esetén hasznos, de a gyomorégést is megszünteti. Az már csak hab a tortán, hogy látványnak sem utolsó.

Ha a gyógynövényeket egészségmegőrzés vagy egyéb egészségügyi okok miatt használnátok, győződjetek meg róla, hogy nem okoz-e nálatok allergiát! Ha nem vagytok biztosak benne, kérdezzétek az orvosotokat, gyógyszerészeteket!

