Növények az irodába, amik nem igényelnek túl sok törődést

Mivel a napunk nagy részét a munkahelyünkön töltjük, szükségünk van valamire, ami kicsit meghittebbé teszi a környezetünket: például virágokra. Több kutatás is igazolta már, hogy némi zöld mellett hatékonyabb a munkavégzés , ezért olyan szobanövényeket mutatunk, amik inspirálnak bennünket a bent töltött idő alatt, de nem igényelnek túl sok figyelmet.

Kaktusz

Ha növénynevelésben kezdőnek számítotok, a kaktusznál jobb társat keresve sem találhattok. A pozsgás nem igényel túl sok figyelmet, nyáron, tikkasztó hőségben heti egyszer kell csak megöntözni, őszi-téli időszakban azonban bőven elég kéthetente locsolni. Mindemellett a vakító napsütést is jól viseli, tehát tényleg igazi főnyeremény.

Szakállbromélia

A szakállbromélia különlegessége, hogy virágföld nélkül, pusztán fenyőkérgen vagy orchidea ültetőközegen is tökéletesen elél. Ám a locsolása picit körülményesebb: nagyjából tíznaponta 1-2 órára érdemes vízbe áztatni a növényt – például, amíg a megbeszélés tart –, hogy a gyökerei felvegyék a megfelelő vízmennyiséget. Ezen felül nem szorul külön öntözésre.

Pozsgafa

Ha nem túl napos az irodátok, akkor pozsgafát érdemes tartani, ugyanis a virág közepes fényigényű és napsütés nélkül is határozottan jól érzi magát. Mindemellett, ahogyan az minden pozsgásról elmondható, a vízigénye is nagyon kicsi, hiszen a leveleiben rengeteg nedvességet el tud raktározni. Csak akkor kell megöntözni, ha a földje teljesen kiszáradt.

Zöldike

A zöldike egyáltalán nem bánja, ha a földje száraz, sőt, akkor is virágzik, ha egyáltalán nem éri természetes fény. Ennél igénytelenebb növényre nem igazán tehettek szert.

Aloe vera

Az aloe vera a szakállbroméliához hasonlóan azt szereti, ha két-három hetente ázhat néhány órát, bár a direkt locsolást sem veszi rossz néven. Ami a fényigényét illeti, a napos környezetet kedveli, úgyhogy csak olyan irodába érdemes állítani, ahol ez a feltétel adott. A Nők Lapja szerkesztőségben is akad belőle néhány cseréppel. 🙂

Szobai szanszeviéria

Ha létezik virág, amit kifejezetten irodai használatra „terveztek”, akkor az a szobai szanszeviéria, vagy ismertebb nevén az anyósnyelv. A fényigénye egészen minimális, így sötét sarkokban sem szárad el, de öntözés tekintetében sincsenek nagy igényei: ha hetente-kéthetente egyszer meglocsoljuk, már az is elég.

Pozsgások

A kaktuszt, illetve a pozsgafát már említettük, de a pozsgások közül bármelyik másik növény is az asztal éke lehet, ugyanis kevés törődés mellett – kétheti locsolás és minimális fényviszonyok – sem pusztulnak el.

Szobai bambusz

A bambusz nagyon kevés fény mellett is jól érzi magát, viszont legalább egyszer, sőt, nagy melegben heti kétszer is igényli a vizet. A feng shui tanítása szerint a bambusz nemcsak szerencsét hoz, de lendületet is ad a munkához, szóval érdemes egy próbát tenni vele. 🙂

Fikusz

Szűrt napsütést vagy ragyogó világosság? A fikusznak egyre megy, mindkét környezeti tényezőt jól viseli, akárcsak a száraz talajt. A növény egyet nem szeret, ha túllocsolják, ezért csak akkor érdemes öntözni, ha a virágföldje teljesen kiszáradt.

Közönséges borostyán

A borostyán, ha mondhatjuk ezt, a jég hátán is megél. Nincs szüksége sok fényre, sőt, víz nélkül is jó ideig elvan, de amiért nagy kedvencünk: a légkondicionált helyiségeket is jól tolerálja, ami nem sok növényről mondható el.

Szöveg: D.A.

Fotó: Thinkstock

(housebeautiful.com)