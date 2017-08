8 színpompás virág, ami ősszel is a kertünk éke lehet

Gyorsan telik az idő, mire kettőt pislogunk már augusztus vége lesz. Az egyik szemünk sír, hiszen újabb felejthetetlen időszakot hagyunk majd magunk mögött , a másik viszont nevet, mert az ősz is sok szépséget rejt magában. Például olyan növényeket, amik még a hűvösebb időben is virágba borulnak.

Krizantém

A temetővirágnak is nevezett krizantémot nem kell bemutatni, egyike azoknak a növényeknek, amik még Mindenszentek környékén is virágoznak. Mivel nincsenek túl nagy igényei, ezért nagyon sokan szeretik a kertbe ültetni, és pont ezért konténerkertészkedés során is fel lehet használni.

Tatárvirág

Sziklakertünk éke lehet a tatárvirág, amit pont most érdemes elültetni ahhoz, hogy ősszel és télen virágozzon. A növény a langyos vízzel történő locsolást szereti, ami pedig az elhelyezését illeti, a napos, szélvédett helyeken érzi jól magát.

Érdes napszemvirág

A napszemvirág, ahogyan a nevéből is kitűnik, a napfényes közeget kedveli. Ha tudjuk számára ezt a feltételt biztosítani, akkor biztosak lehetünk benne, hogy még szeptemberben és kora októberben is hoz néhány sárgán virító bimbót és megszínesíti a kertünket.

Tölgylevelű hortenzia

Piros, sárga, narancssárga vagy bordó, a tölgylevelű hortenziát akár több színben is ültethetjük, a lényeg, hogy olyan helyet találjunk számára, ahol a délutáni napsütésben sütkérezhet, ebben érzi ugyanis jól magát. Az erős fényben könnyen elszáradhat, ezért nem jó, ha délelőtt égeti a nap.

Iszalag

Az iszalag nagy kedvencünk, mert amellett, hogy szép, csodásan illatozik is, ráadásul elég strapabíró, még a hűvösebb őszi napokat is jól tolerálja. A növény kedveli a nedves, hideg talajt, viszont csak erős napsütés mellett hoz virágot, ezért a kert legfényesebb részébe érdemes ültetni.

Őszirózsa

A kékes-lilás vagy rózsaszín őszirózsa akár a tél beköszöntéig is virít, így érdemes a virágágyásban vagy az útszegély mellett nagyobb szerepet szánni neki. Persze ahhoz, hogy újból és újból virágot bontson, szükség van arra, hogy nyirkos talajban álljon, az öntözésre tehát nagyon figyeljünk oda.

Kék sudárzsálya

A kék sudárzsálya a lusta ember virága, ugyanis már-már sivatagi körülmények között érzi jól magát. Nem számít, ha egész nap süti a nap, ahogyan az sem, ha csak hébe-hóba jut eszünkbe meglocsolni, mert akkor is ontja a virágokat bozontos ágain.

Októberi varjúháj

Szintén remek tűrőképességéről híres a varjúháj, ugyanis a leveleiben olyan mértékű vizet képes felhalmozni, hogy még az extrém kánikula sem árt neki. Jól bírja a tűző napot és azt is, ha csak ritkán öntözzük meg, de az is elmondható róla, hogy jól kombinálható más növényekkel, például az őszirózsával vagy a krizantémmal.

Szöveg: D.A.

Fotó: Thinkstock

(housebeautiful.com)