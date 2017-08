Rovarűző tippek, amikkel búcsút mondhatunk a nem kívánt látogatóknak a lakásban

A szúnyogok minden olyan helyet szeretnek, ahol állóvíz van – a fajtájuknak a szaporodáshoz is szüksége van rá. Épp ezért kell ügyelni rá, hogy ne hagyjunk nekik megfelelő terepet a lakásunkban vagy az udvarunkban. Mindig ürítsük ki a vízzel teli edényeket vagy csészéket a mosogatónkban, az udvarban pedig az esővíz gyűjtésére szánt hordót zárjuk el vagy azt is időről időre engedjük le, locsoljuk el. Ha kerti medencénk van, nyáron sem árt letakarni. Illetve ne hagyjuk, hogy az udvaron túl magasra nőjön a fű és a gaz, mert ott is jól érzik magukat.

Legyek

Nyáron a legyek rengeteg bosszúságot okoznak, a szemétben rakják le a petéiket, ezért nagyon kell ügyelni rá, hogy a konyhai hulladék mindig jól el legyen zárva a lakásban, majd kint az udvaron is. Ne hagyjunk ételt az asztalon és a kertben is gyűjtsük be a lehullott gyümölcsöket, elszáradt virágokat – mindent, ami komposztálódhat, az odavonzhatja a legyeket is.

Hangyák

Ahelyett, hogy vegyszereket használnánk az elűzésükre vagy kiirtásukra, a hangyáktól természetes anyagok segítségével is megszabadulhatunk. Öntsünk össze egyenlő mennyiségű bórsavat vagy borax port liszttel és cukorral elkeverve, majd szórjuk a bejáratok köré, valamint azokhoz a részekhez, ahol elő szoktak fordulni. A hangyák magukkal viszik majd ezt a számukra mérgező elegyet a bojba, majd elpusztulnak. Ügyeljünk rá, hogy háziállatok és gyerekek ne érintkezzenek vele!

Darazsak

Ezek a kellemetlen rovarok az ételek, italok és a szemét körül gyűlnek össze, a fészküket viszont gyakran az épületek körül: az ereszcsatorna alatt, a padláson vagy ezekhez hasonló védett helyeken készítik el. Léteznek már olyan boltban is megvásárolható készítmények, amiket a fészekre permetezve tudunk használni, és így szabadulhatunk meg a darazsaktól. Arra nagyon ügyeljünk, hogy sose verjük le magunk a fészket, mert a megpiszkált darazsak össze is csíphetnek.

Csótányok

A csótányok éjszaka aktívak, felszínre jönnek és a kint hagyott ételmaradékokból, morzsákból, elhullott állateledelből falatoznak. A lakás rendszeres takarítása, alapos tisztítása által elkerülhetjük, hogy táplálék maradjon számukra. De az is hatásos lehet, ha megfelelően erős szigetelőszalaggal lezárjuk a réseket és az apró nyílásokat a falon, ahol be tudnak jönni az otthonunkba.

Ezüstös pikkelyke

A könyvek, újságok között és tapéták repedéseinél találkozhatunk velük – ennek fényében a papír megfelelő tárolásával is csökkenthető a számuk. De a lisztet és a gabonaféléket is kedvelik, így ügyelnünk kell rá, hogy ezeket egy légmentesen zárható tárolóba tegyük minden esetben.

Bolhák

Aki állatot tart, az jól tudja, hogy nyáron megszaporodik a bolhák száma, így nem árt, ha mindig körültekintően, a megfelelő szerrel kezeljük kedvenceinket. A lakásban elengedhetetlen a gyakori porszívózás, felmosás, az ágyneműk tisztítása, hogy az esetlegesen behozott bolhákat eltüntessük.

Muslincák

A muslincák imádják a szabadon hagyott gyümölcsöket és ételeket, no meg persze a háztartási hulladékot. Úgy is távol tarthatjuk őket, ha minden ételt légmentes dobozba zárunk, nem hagyunk kint semmit, illetve, az is segít, ha egy deciliter almaecetet teszünk egy pohárba, majd folpackkal letakarjuk és a tetejére apró lyukakat szúrunk. A muslincák nem tudják, hogy ott, ahol bejöttek, ki is lehet menni, így remek csapdát készíthetünk nekik.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

(goodhousekeeping.com)