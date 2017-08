7 tipp, amivel hidegen tarthatjuk az ágyunkat (és magunkat) a kánikulában

Fullasztóan meleg nyári estéken az ágyban feküdni olyan, mintha az ember virsli lenne a meleg hot dog kifli közepében. Ha hihetünk az időjárás-előrejelzésnek, akkor holnaptól megint beköszönt a forróság és vele együtt az éjszakai forgolódás is, ezért nem árt elsajátítani néhány trükköt a pihentetőbb alvásért.

Tél vs. nyár

Takaró és takaró között óriási különbségek vannak, hiszen létezik téli, illetve nyári paplan. Ha egész évben ugyanazt használjuk – általában a télit –, akkor ne csodálkozzunk, ha melegünk van nyáron. Érdemes megnézni, hogy melyik van belebújtatva a huzatba: ha a melegebb változat, gyorsan cseréljük ki. Ha elviselhetetlenné válik az éjszakai forróság, elég lesz a takaró huzata is. 😉

Természetes anyagok

A poliészterből, akrilból vagy éppen viszkózból készült ágynemű és hálóruha olyan, mintha műanyagot húznánk magunkra. Nem eresztik át a levegőt, nem képesek felszívni a nedvességet, sőt, nem vezetik el a hőt a testtől, ezért egyáltalán nem számítanak ideális választásnak a nyári éjszakákon. Ha tehetjük, inkább a 100% pamutból készült holmikat vegyük elő a szekrényből, ezekben egy picit javul a hőérzet.

Palackozzunk

Néha a legegyszerűbb ötletek a legfrappánsabbak: töltsünk meg egy vizespalackot hideg vízzel, hűtsük le a mélyhűtőben, majd lefekvés előtt tegyük be az ágyba. Még ha nem is tart ki egész éjszaka a hűsítő hatása, abban biztosan segít, hogy könnyebben álomba tudjunk merülni.

A jégszekrény a barátunk

Apropó hűtés: a párnánkat is betehetjük a jégszekrénybe néhány órára ugyanebből a célból, de akár hűtőpárnát is csúsztathatunk az ágyneműhuzat és a párna közé – ez is hatékony lehet, ha már nem bírjuk elviselni a meleget. Sőt, ha van otthon légmentes zsákunk, a takaró huzatát vagy a lepedőt belecsomagolhatjuk – így nem lesz vizes – és a mélyhűtőbe zárhatjuk estig, hogy segítsen az elalvásban.

Ami a hálóruhát illeti

Sokan nem húznak pizsamát vagy hálóinget éjszakára, mondván túl meleg van hozzá. Pedig a természetes szövetek, mint amilyen a pamut, felszívják az izzadságot és sokkal kellemesebb érzést nyújtanak, mintha nem viselnénk semmit az éjszaka során. Még egy gondolat az éjszakai öltözékről: a lehűtött zokni is segíthet a testhőmérséklet csökkentésében, bár ezzel nem árt óvatosan bánni, nehogy felfázás legyen a vége.

Hajas kérdés

Mi is tapasztaljuk, hogy a hosszú haj a melegben nem a legjobb barátunk, ezért kánikula idején célszerű éjszakára is feltűzni, vagy legalább befonni, hogy ne melegítse annyira a nyakat.

Hűsítő csobogás

Bár a langymeleg zuhany serkenti a vérkeringést és ezáltal éberebbé teszi az embert, melegben érdemes közvetlenül lefekvés előtt tusolni, ugyanis a testhőmérséklet csökkenése által könnyebben el tudunk szenderedni.

