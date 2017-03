Spórolj a vízszámlán egyszerű, de nagyszerű ötletekkel!

A fürdőszobában

Zuhanyzáskor

Egy általános zuhanyzás során percenként 20 liter vizet használunk el, ami ugyan kevesebb, mint a fürdőkádba engedett mennyiség – ami a kád méretétől függően a 260 litert is elérheti –, de még ezt is lehet minimalizálni. Léteznek olyan víztakarékos zuhanyfejek, amelyek egyetlen gombnyomással elzárhatóak, azaz, amíg szappanozunk, addig elállíthatjuk a vízfolyást. A perlátor betét sem rossz megoldás, ez a zuhanyfej belsejébe szerelve a vízcseppeket levegővel keveri, így maga az átfolyás és a vízmennyiség érzete nem változik, csak a fogyasztás csökken. De természetesen a rövidebb ideig tartó zuhanyzás is takarékos módszer.

Mosdóhasználat

Fogmosás, borotválkozás közben feleslegesen folyik a víz, amennyiben ilyenkor elzárjuk, akár 8 litert is megspórolhatunk. A perlátor itt is jó megoldás lehet, főleg, ha valaki kényszeres kézmosó.

A meleg vízcsövek

Ha több litert is kell engedni a csapból, zuhanyból mire tényleges meleg vízhez jutunk, az a meleg vízcsövek szigetelésének hiányára utalhat. A hőveszteség miatt a víz nehezebben tud felmelegedni, amivel rengeteg energiát és vizet elpazarlunk. A csövek hőszigetelésével ez a probléma azonban kiküszöbölhető. Ha mégsem szigetetetjük le, legalább fogjuk fel egy vödörben a kiengedett vizet, ez locsolásra még tökéletesen alkalmas. (Az öntözésről lejjebb részletesebben írunk.)

Mosásnál

A vízpazarlás ellen a megfelelő mosógép megválasztásával is tehetünk. Az A+ vagy A++ jelzéssel ellátott termékekkel rengeteg energiát lehet megtakarítani, de ezek között is érdemes az elöltöltős változatot keresni, mert ezek jellemzően 50%-al kevesebb vizet, 35%-al kevesebb mosószert és 30%-al kevesebb energiát fogyasztanak, mint a felültöltős társaik. A mosás előtt a foltokat hasznos folttisztítóval kezelni, így elkerülhető az újramosás, de a szennyes összeválogatására is jó, ha ügyelünk. Minél rendezettebben gyűjtjük össze a piszkos ruhaneműt, annál hatékonyabban válogathatjuk szét az adagokat, és általa talán egy-két kör mosást is megspórolhatunk.

A toalettben

A szelepek csúcskategóriája

A kettős vízöblítő rendszer beépítésével az öblítések során akár 8 liter vizet is megtakaríthatunk, hiszen a külön szelepekkel – amihez két nyomógomb tartozik –, csak annyi vizet engedünk le a WC-be, amennyire épp szükség van. Klasszikus rendszer esetében az áramláskorlátozó beszereltetése lehet a legjobb alternatíva, mert ezzel szintén megtakarítható néhány liter.

Szivárgás esetén

Amennyiben szivárog a WC, nem szabad sokáig várni a szerelő kihívásával, ugyanis a lyukas tartályból egy nap alatt akár 200 liter víz ki kiszivároghat! Ez nemcsak óriási vízpazarlás, de a havi vízszámlán is biztosan meglátszik. Az észrevétel minden csepegő csapra és szivárgó csőre érvényes, évente 9000 liter víz is elfolyhat belőlük, ha nem vagyunk elég szemfülesek.

A konyhában

Kézi mosogatás

Ami a kézi mosogatást illeti, nem ajánlott folyóvízben mosogatni, mert percenként 15 liter víz is elfolyhat közben. Ha van két mosogató, akkor az egyikbe engedjünk tiszta vizet és ezt használjuk öblítésre. Amennyiben nincs, először a csapba, mosóedénybe engedett mosószeres vízzel mossuk le az edényeket, csak utána öblítsünk. Az ételmaradékok lekaparása ebben az esetben is sokat segíthet, mert így nem száradnak rá az evőeszközökre, tányérokra, de ez a mosogatógép használatánál is elengedhetetlen. Ellenben előre leöblíteni őket tilos, mert ez csak idő- és pénzpocsékolás.

Mosogatógép használata

A mosogatógép használatának alapszabálya: csak akkor indítsuk el a gépet, ha tele van, máskülönben elherdáljuk a drága vizet. Itt is sok múlik a jó minőségű eszköz megválasztásán, 25 liter vizet is meg lehet spórolni egy takarékos változattal.

A főzővíz

A tészta főzővize vagy esetleg az, amiben a krumplit, karfiolt vagy egyéb zöldséget pároltuk, a növényeknek még tökéletes. Ha kihűlt, csak annyi a dolgunk, hogy átszűrjük, és már lehet is öntözni vele a szobanövényeket.

Locsolásnál

Az esővíz gyűjtése semmibe sem kerül, és a kert vagy a szobanövények locsolására tökéletesen alkalmas. Apropó kert, reggel 10 előtt vagy délután 6 után érdemes öntözni, mert ilyenkor tudják a gyökerek a leghatékonyabb módon felszívni a nedvességet, ergo kevesebb víz is elég a növények számára. Ha öntözőfejet használunk, akkor mindig figyelni kell a vízkő feloldására, mert ha a víz az eltömődött lyukakon nem folyik át, máshol könnyen szivárgást okozhat.

Vegyszerek

A lefolyóba öntött vegyszerek mind a természetes vizeket szennyezik – az élővilágról már nem is beszélve –, tehát érdemes házi, környezetbarát tisztítószereket készíteni. Ezek is ugyanolyan hatékonyak, mint készen kapható társaik, és jellemzően olcsóbbak is.

A víz világnapja alkalmából a Nők Lapja 2017/12. számában is számos vízzel kapcsolatos cikket olvashattok.

Szöveg: D.A.

Forrás: countryfarm-lifestyles.com, forbes.com, treehugger.com

Fotó: boredpanda.com