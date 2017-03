Üzenj a lakásban! 3 rendhagyó megoldás házilag

A post-it ragasztója elengedhet, a kis fecnit egy váratlan légfuvallat messzire repítheti. Az üzenetek könnyen elveszhetnek, ha nincsenek rögzítve, ezért most mutatunk néhány izgalmas felületet, ahol akár örökre is megmaradhatnak a feljegyzések. A hétfői boldogság világnapja jó alkalom, hogy egy kedves idézet formájában ki is próbáljátok őket.