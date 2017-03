Dekorálj préselt virágokkal! 3 ötletes megoldást mutatunk

Szépek, nőiesek, dekoratívak – a virágok préselt formában is nagy kedvenceink. Ha ti is rejtegettek néhány szárított darabot házi könyvtáratokban , akkor ideje használni őket!

Poháralátét egy kicsit másképp

Amire szükségetek lesz:

8 db 10×10 centiméteres üvegtégla (barkácsáruházakban kapható)

préselt virágok

3 cm széles rézszalag (barkácsáruházakban kapható)

vízálló, átlátszóra száradó üvegragasztó (hobbiboltokban kapható)

Így készítsétek el:

Az egyik üvegtégla felületén rendezzétek el tetszőlegesen a virágokat. Egy kevés ragasztóval kenjétek meg őket és ragasszátok hozzá a téglához. Amikor megvagytok, fedjétek be a művet egy másik üvegcsempével. A rézszalagból vágjatok le négy, 10,5 centiméteres darabot, majd ezt is ragasszátok körben a téglákra – a végeket hajtsátok be. Végül, az ujjatokkal óvatosan simítsátok rá a széleket is, egyrészt, hogy ne maradjon alatta levegő, másrészt, hogy a víz a későbbiekben ne tudjon aláfolyni.

Egyedi virágos nyakék

Amire szükségetek lesz:

préselt virágok

nyaklánc szett (hobbiboltban kapható)

decoupage ragasztó vagy átlátszó körömlakk

Így készítsétek el:

Nyissátok ki a nyaklánc medálját és egy kevés decoupage ragasztóval ragasszátok bele a virágokat. Amikor megszáradtak, zárjátok össze a medált és rögzítsétek egy láncon – ha nincs a szetthez, akkor egyszerűen vegyetek a hobbiboltban hozzá egy láncot, és már viselhetitek is. Másnak biztosan nem lesz ilyen ékszere. 🙂

Tipp: Ha nincs megfelelő ragasztótok, csak szórjátok a medál részbe a virágokat.

Virágba borult mobiltartó

Amire szükségetek lesz:

préselt virágok

átlátszó mobilhátlap vagy védőborító

áttetsző körömlakk

Így készítsétek el:

A préselt virágokat körömlakkal ragasszátok rá a mobilhátlap külsejére. Várjátok meg, amíg a ragasztó megszárad, aztán egyszerűen tegyétek rá a hátlapot vagy védőborítót a telefonra, és ne felejtsétek el úgy tartani, hogy mindenki lássa, milyen egyedi holmitok van. 😉

