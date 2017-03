10 meghatározó kertészeti trend 2017-ben

Kavicsok a kertben

Akár egy kavicsbányában, úgy érezhetjük magunkat, ha követjük az idei év egyik legnépszerűbb kertészkedési trendjét.

A nappali a kertbe költözik

Raklapokból igazán szép és praktikus ülőalkalmatosságot lehet készíteni, ami idén nagy divat – ám nem a nappaliban, hanem a kertben. Így kényelmesen élvezhetjük a madarak csicsergését.

Csuklós ajtó

A csuklós ajtók és kapuk minimális helyigénnyel bírnak, és még alapanyagokból sem kell annyit felhasználni az elkészítésükkor.

Régi és új keveredése

Nemcsak a lakberendezésben, hanem a kertépítés során is teret nyert ez az izgalmas egyveleg. A fotón az újat a geometrikus formákban megalkotott asztal és székek jelentik, míg a régi jelképe a borostyánnal benőtt fatároló kamra.

Játéktér minden korosztálynak

Ma már nem csupán a gyerekek számára alakíthatunk ki játékteret a kertben, nyugodtan gondoljunk magunkra is! Egy teke- vagy röplabdapálya a szórakozás kiapadhatatlan forrása lesz kicsiknek és nagyoknak.

Törpe cserjék

Ha kevés terület jut a kertre, remek megoldás lehet a törpe cserjék betelepítése. Kevés helyet foglalnak el, így igazán színes udvart hozhatunk létre velük.

Búcsú a szépen ápolt gyeptől

A természetesség jegyében terjedt el az a trend, ami búcsút int a milliméternyi pontossággal lenyírt, egyenletes fűnek, és inkább a burjánzó zöldet részesíti előnyben, ami olyan hatást kelt, mintha egy mezőn élnénk.

A helyi a legjobb

A különleges virágok és növények betelepítése helyett nagyobb szerepet kapnak a tájra jellegzetes, autentikus, helyi fajták.

Fatelepítés a jövő generációinak

A ma kertgondozója már a jövő generációira is gondol, így olyan fákat – akár örökzöldeket – telepít a kertjébe, melyek árnyékát unokái vagy akár dédunokái generációja is élvezheti majd. Ezzel pedig sokat tesz a friss oxigénért is.

Természetes anyagok

Végérvényesen búcsút inthetünk a kinti műanyag ülőgarnitúrának! A természetes anyagok használata idén ugyanis még nagyobb hangsúlyt kap, jelentkezzen a kerti bútorokban vagy akár a terasz kialakításában.

