Madáretetők saját kezűleg a hideg időre

Üvegbe zárva

Hozzávalók:

1 db nagyobb szájú befőttesüveg

1 db fakanál

pillanatragasztó

1,5 méter, legalább 3 cm szélességű szalag

madáreleség

Így készíthetitek el:

A befőttesüveget fordítsátok az oldalára, majd az aljára ragasszátok rá a fakanalat. Ne spóroljatok a száradási idővel, legyen stabil a szerkezet, hiszen ezen fognak állni a kismadarak falatozás közben. Ezután díszítsétek fel egy szalaggal üveget – érdemes ezzel is még inkább rögzíteni a fakanalat az üveghez –, és készítsetek a tetejére hurkot, hogy fel tudjátok akasztani. Töltsétek meg az üveget madáreleséggel, és már készen is van a madáretető!

Tipp: A gyerekek akár rajzolhatnak is az üvegre alkoholos filccel kedves mintákat. 🙂

A madáretető ötletét a diy-enthusiasts.com oldalon találtuk.

Takaros faléces

Hozzávalók:

50 db közepes méretű fa spatula (hobbiboltban kapható)

1 db nagyméretű fa spatula

fa ragasztó

zsinór vagy madzag

festék (opcionális)

madáreledel

Így készíthetitek el:

Tegyetek állítva egymás mellé szorosan 12 db spatulát, majd alul és felül ragasszatok rá egyet-egyet hosszában is. Ezt követően fordítsátok meg, és a másik oldalon is tegyétek meg ugyanezt. Helyezzétek az építmény tetejére a nagy spatulát – ez fogja stabilan tartani a szerkezetet –, és kezdjétek el a kerítést építeni: kettő függőleges, kettő vízszintes, aztán jöhet a ragasztás. Hat réteget kell ilyen módon egymásra építeni, ha ez megvan, tegyétek félre az egészet száradni. Két hosszabb darabot vágjatok le a madzagból, és kössétek rá a madáretető aljára. Ha instabilnak érzitek, akár ragasztópisztollyal is odafogathatjátok. Szórjátok bele az eledelt és akasszátok ki a fára.

Tipp: Akár le is festhetitek az egészet, úgy még mutatósabb lesz.

Az inspiráció erről az oldalról származik.

Kuckó tejesdobozból

Hozzávalók:

1 db kiürült tejes kartondoboz

tapétavágó

festék

madzag

faágak

ragasztópisztoly

madáreledel

Így készíthetitek el:

A tejesdoboz tetejét ragasszátok össze, mintha nem használtátok volna, az elejére viszont vágjatok egy lyukat, bejáratként. A kimosott, alaposan megszárított dobozt fessétek le, és hagyjátok megszáradni. Nem kizárt, hogy több réteg is kell rá, mielőtt a feliratok eltűnnek róla. Ezután a gallyakat törjétek egészen pici darabokra, és ragasztópisztollyal rögzítsétek a doboz tetejére. Egy masszívabb darabot az aljára is ragasszatok fel, ez fogja megtartani a madarakat. Végül a tetején fűzzetek át egy madzagdarabot, és akasszátok fel a madáretetőt esőtől és hótól védett helyre.

Tipp: A tetejéről a kis faágak el is hagyhatóak, így kevesebb ragasztó fogy majd.

Az ötletet ezen az oldalon találtuk.

Szöveg: D.A.

Fotó: diy-enthusiasts.com, tonyastaab.com, littlepeanutmag.com