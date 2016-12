3 saját kezűleg készített „last minute” csúcsdísz a karácsonyfára

Szerkesztőségünkben visszatérő probléma, hogy a kollégák némelyike évről évre olyan helyre pakolja a csúcsdíszt, ahol később nem találja meg. Innen jött az ötlet, hogy az utolsó pillanatban is könnyen elkészíthető díszeket mutassunk nektek.

Fejedelmi dísz a fára

Hozzávalók:

1 keménypapír

ragasztó

ecset

sárga tempera

arany csillámpor

Koronázzátok meg az ünnepi hangulatot egy igazán fejedelmi csúcsdísszel, amit nagyon egyszerű elkészíteni. Vágjátok ki a koronaformát egy nagyobb papírból, majd fessétek át sárga temperával, és hintsétek meg csillámporral. Ha megszáradt, a hátulján ragasszátok össze, és már mehet is a fára.

Tipp: csillag formájú díszt is készítehettek ezzel a módszerrel: vágjátok ki a mintát a keménypapírból, fessétek le, majd ragasszatok hozzá egy kisebb darab papírt, mintha gyűrű lenne, és így tegyétek fel a fára a díszt.

Az ötletre a bhg.com oldalán bukkantunk.



Rusztikus csúcs a természet híveinek

Hozzávalók:

5 db hosszabb, egyforma méretű faág

spárga

ragasztó

műhó (opcionális)

Kössétek egymáshoz a faágak végeit úgy, hogy azok csillagot formáljanak – a ragasztó segít a kötözés előtt a forma megtartásában. Szórjátok meg műhóval a csillagot, hogy még különlegesebb hatást keltsen, majd a középső részénél szintén spárgával erősítsétek a fenyő csúcsához a díszt.

Tipp: a spárga rézdróttal is kiváltható, ha van otthon, és a szokásos ötágú csillagon kívül más szögletes formákkal is kísérletezhettek – gondoljatok csak az alsó tagozatban használatos, rajzolt csillagformára. 😉

A rusztikus csúcsdíszről a babble.com oldalon olvastunk.

Ragyogó csillag hurkapálcikából

Hozzávalók:

1 hungarocell gömb

1 csomag (100 db-os) hurkapálca

1 PVC-cső (kb. 3 cm-es)

Arany festékszóró

Első lépésként szúrjátok a PVC-csövet a hungarocell golyóba, majd a hurkapálcákat is a képen látható módon. Ha ezzel megvagytok, fessétek be aranyszínű festékkel a kész díszt – amint megszáradt, mehet is a fára.

Tipp: hungarocell gömböt és hurkapálcát hobbiboltban találhattok még, a PVC-cső pedig kiváltható, ha lyukat vágtok a hungarocell golyóba, és úgy “húzzátok fel” a díszt a fára.

A különleges csillag elkészítési módjáról a dwellingsbydevore.com-on szereztünk tudomást.



Szöveg: F.R.

Fotó: dwellingsbydevore.com, babble. com, bhg.com