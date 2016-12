3+1 ötletes magazintároló saját kezűleg

Nem kell, hogy a magazinjaitok a lakás különböző pontjain heverjenek, saját kezűleg is mutatós tárolókat készíthettek az alábbi útmutatók segítségével. Ráadásul a lakás szinte minden helyiségébe.

Művészeti alkotásként a falon

Hozzávalók:

1 ragasztópisztoly

Hosszabb tipli rudak (bükkfa)

1 régi fából készült képkeret

Ha otthon éppen nincs olyan képkeret, amit felhasználhatnátok, akkor látogassatok el egy bolhapiacra, ahol gyönyörű darabokra bukkanhattok. Ha szükséges, fessétek át a képkeretet, ha nem, akkor a ragasztópisztoly segítségével rögtön erősítsétek a tipliket a hátoldalára. A keretet bárhová felakaszthatjátok, még a konyhában is jól fognak mutatni rajta a magazinok.

A magazintartóról a tar-tryin.com oldalon olvastunk.

Egy létra is lehet tökéletes tároló

Hozzávalók:

egy nem használatos létra

festékspray (opcionális)

Egy kisebb, fából készült létra nagyon autentikus magazintároló lehet, csak a lakás megfelelő pontján kell elhelyezni. Különösen jól mutat egy vintage stílusban berendezett otthonban. Ha úgy tartja kedvetek, akár le is festhetitek.

Az újságtartó létra ötletét az apairandasparediy.com-on találtuk.

Újrahasznosított zsalugáter

Hozzávalók:

régi zsalugáter

festékspray (opcionális)

Egy régi zsalugáterből is remek magazintartót készíthettek: nincs más dolgotok, csupán letisztítani, és ha szükséges, átfesteni a régi sötétítőt.

A formabontó ötletre thedesigntabloid.com oldalán bukkantunk.

Magazintárolás raklapon? Miért ne!

Hozzávalók:

raklap

festékspray (opcionális)

Raklapból szinte bármilyen dekorációt el lehet készíteni a lakásba, például magazinok tárolására is alkalmas. Csak annyi a teendőtök, hogy kivesztek néhány deszkát belőle, a fennmaradó helyekre pedig akár mécseseket is akaszthattok. Még a hálóban is jól mutat.

A rendhagyó magazintárolóra a countryliving.com oldalán leltünk rá.



