Egy esendő ember a sok közül – Címlapinterjú Koncz Zsuzsával

– Zsuzsa drága, sok esztendővel ezelőtt egyszer épp úgy alakult, hogy valahol korábban végeztem, és én ezeréves barátságunk okán fél órával a megbeszélt idő előtt csöngettem nálad, te pedig nem engedtél be. „Még nem vagyok kész!” – mondtad, és képes voltál váratni a folyosón a megbeszélt időpontig. Akkor kinyílt az ajtó, és ott álltál elbűvölően, gyönyörűen sminkelve, megfésülve, felöltözve…

– Andriska, Andriska! Azért ez nem egészen így történt! Beengedtelek, leültettelek a konyhában, és kértem, hogy várj még türelmesen fél órát, amíg elkészülök…

– Igazad van, csak azt gondoltam, így jobban hangzik a történet… De ami a lényeg, hogy mikor érzed azt, hogy „kész vagyok”? Mitől érzed azt?

– Ha úgy tetszik, ez udvariassági gesztus volt, amivel megtiszteltelek, hogy rendben láss, nem pedig ébredés után kócosan, szedett-vedetten. Az ápolatlan külső esztétikai vegzálása a másiknak. Éppen úgy, ahogyan lelki támadás a szüntelen panaszkodás, nyavalygás, a bajaim nyakadba zúdítása. Amikor anno feljöttél, te nem az álmából felébredt, de éppen úgy nem a fogfájós, a maga gondjaival bíbelődő, vagy mit tudom én, milyen Koncz Zsuzsára voltál kíváncsi, hanem arra, aki vagyok. Íme. Ez vagyok, aki nem gondolja, hogy azért van a világon, hogy a maradék életkedvedet is elvegye, mondjuk a rendetlen külsejével!

– Milyen vagy?

– Olyan vagyok, ahogyan élek, gondolkodom, amit énekelek, ahogy figyelem a világot, és reagálok rá. Attól, hogy sokan ismernek, nem hiszem, hogy nagyon más lennék, mint a többi ember, aki dolgozik, örül, boldog, mérgelődik, dühös, hibázik, és néha megbánja a dolgokat.

– És mi az, ami mindebből te vagy?

– Ez mind én vagyok. Egy esendő ember a sok közül, elképzelésekkel, tervekkel, meggyőződésekkel, amelyek talán egy világos egységet alkotnak ebben az eléggé szétzilált világban. Remélem ez vagyok …

– A vállalása ezeknek?

– Igen, és a megvalósítása. Arra törekedtem mindig, hogy a magam szűkebb és tágabb világában meg is valósítsam mindazt, amit helyesnek vélek. Valójában ez a szabadságom.

– Nem tartasz tőle, hogy nagy árat fizettél érte? Hogy a szabadság és a magány egy szinten túl szinte ugyanazt jelenti?

– Én nem érzem úgy, hogy magányos lennék, vagy lettem volna valaha is, sőt…

– Tudod, amikor utazol a buszon, és körülötted le-, és felszállnak egy-két megállóra az emberek… Sosem vagy egyedül, de az utat magányosan teszed meg.

– Igen, mondják, hogy magányosan születünk és magányosan halunk meg, ez meglehet, viszont hogy útközben társaink vannak, az egészen biztos. És ha az út elején jó alapokat, jó társakat kapsz, a dolgok rendben lesznek. Szerencsésen indultam, mert találkozásom az Illés zenekarral és Bródy barátsága komoly muníciót adott. Ehhez azért fel kellett ismernem, hogy mi az, ami a kezemben van, és hozzá kellett tennem a tehetségemet, az erőmet, mindazt, amivel rendelkeztem. És tudnom kellett, hogy mihez tartsam magam, amikor később jöttek a kéretlen tanácsadók mindenféle, jobbnál jobb ötlettel, hogy valójában mit is kéne csinálni. Udvariasan megköszöntem a tanácsokat, aztán folytattam a magam útját. Amikor más szerzőkkel dolgoztam együtt, akkor is az volt a fő kérdés, hogy mi, mennyire illeszkedik a nagy egészbe, hogy ráismerhetően mindig önmagam legyek. Volt melléfogásom is persze, hogyne lett volna, de elfelejtődött, nem számított, tanulságnak épp jól jött.

