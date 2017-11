A legfontosabb a belső motiváció – Riport egy rendhagyó óvodából

A Cinege csoportot keressük, itt folyik immár egy éve a Gondolkodj Egészségesen! Program tesztelése. Ajtaján őszi levelek, rajtuk gesztenyéből készült kis manó lóg. Kíváncsian kopogtatok, semmi válasz. Talán elrejtőztek előlem a manók? A folyosó végi halk kacagások felé veszem az irányt. A tornateremben lelek rá az elveszettekre. Hívnak, hogy álljak közéjük….

KÖR, KÖR, KI JÁTSZIK?

A padlón színes csillagok, ezeket kell háromra elérni, és valamelyik testrésszel megérinteni. Az egyik gyerek a lábával ugrik rájuk, a másik a kezével érinti meg választott csillagát, a fiúk közül néhányan háton hevernek az égitesteken. Én csak átnyújtom a lábam egyikről a másikra, mint Gulliver Lilliputban.

– Ez a játék levezeti a kicsik mozgásigényét egy-két órára – állítja az óvó néni, Karczewicz Ágnes. Nem ma kezdte a szakmát, bölcs türelemmel irányítja az óvodásokat, első ránézésre nem nagyon csinál mást, mint figyeli őket. De hisz éppen ez a módszer lényege. A gyerekeket szabadon fejlődni hagyni, mindenkit a saját ritmusában, mégis közösségben. Csak a lehetőséget kell megteremteni számukra a világ felfedezésére, és a kreativitásuk szárnyalni fog!

– Gyertek haza, ludaim! – kiáltja el magát Ági néni, és leguggol, hogy kitárt karjával beölelhesse mind a húsz gyereket. A kicsik csivitelve szaladnak oda hozzá, aztán egyenesen be a csoportba, ahol már láthatatlan kezek kikészítették számukra a játékokat. Mintha egy kis lakásba lépnénk be, balra a konyha, jobbra az ebédlő, a terem közepén kézműves asztalkák, a sarokban pedig egy jókora szőnyeg sok- sok építőjátékkal. A manók már ismerik a rendet, néhányan egyenesen a reggelizőasztalhoz járulnak, egy nagyobb kislány szalvétát oszt ki közöttük, de különben mindenki maga vesz a tányérok és evőeszközök közül. Igen, kést is – itt ez sem tilos. Ha valaki enni szeretne, maga vajazza meg magának a kenyeret. Kis ügyetlenkedés a vajtartó körül, és a manók máris elégedetten rágcsálják a reggelijüket. Ki mit szeret, lehet választani! Ez is a nevelés része: önállóságra nevelni a gyerekeket.

A JELSZÓ: EGYÜTTMŰKÖDÉS!

Ami azonnal feltűnik, hogy a csoport különböző életkorú óvodásokból áll. Vannak nagyobbacskák, öt-hatévesek, de képviselteti magát a mini manó korosztály is. Dr. Bakonyi Anna, a Gondolkodj Egészségesen! Program pedagógiai szakértője szerint a vegyes csoport sokkal alkalmasabb az óvodások fejlesztésére, hiszen egymást is húzzák, segítik, miközben a személyre szabott nevelés ugyanúgy megvalósítható, mintha homogén közösségről lenne szó. Az óvónő a háttérből irányít, minden gyereket az érettségi szintjének és a személyiségének megfelelően. Máshol a tanulási idő, a feladatok megtörik a játékidőt, itt ez a kettő egy időben, párhuzamosan zajlik, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy ez fejleszti leginkább a kreativitást és a személyiséget. Az egységes, vezényelt foglalkozásoknak megvan az a veszélye, hogy nem minden gyereket érdekelnek, így azok kiszállnak. Itt ez nem fordulhat elő, hiszen a kicsik maguknak keresik meg a nekik tetsző elfoglaltságot, maguk tűzik ki a célt, és maguk érik el azt. A GE! Program a belső motivációra épít, mert az a leghatékonyabb fejlesztőerő. A cél az, hogy harmonikus, kreatív, önbizalommal teli óvodások kerüljenek ki innen, akik az iskolában majd jól teljesítenek, és mellette képviselni tudják az érdekeiket. Anna felhívja a figyelmemet arra is, hogy a Cinege csoport mára remek közösséggé kovácsolódott, amelyben segítőkész, egymásra figyelő gyerekek élnek együtt.

