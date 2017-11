Tévés kedvenceink: Juhász Árpád

Véletlenül lett tévés, egyszer ugyanis megkérték, hogy ugorjon be egy vetélkedőbe műsorvezetőnek, ő beugrott, és úgy maradt. Gyerekkorában éjszakánként kijárt az erdőbe aludni, de volt, hogy egy hétre eltűnt a Pilisben – egyetlen pokróccal! Legjobban ma is a természetben érzi magát, és időnként visszanézi saját természetfilmjeit. Szegő András interjúja.

– Téged évtizedeken keresztül robusztus vízesések tövében, merészen ég felé ívelő hegyek oldalán, szikrázó, több ezer éves gleccserek gerincén láttalak döbbenetes útifilmjeid révén. Fura most veled egy szolidan berendezett, hivatali dolgozószobában találkozni, akták, papírhegyek között…

– Pedig ez a kettősség végigkísérte az életemet, csak ez az utóbbi korántsem volt annyira látványos! Az én életemet mindig a külső-belső korlátok, külső-belső lehetőségek fura konstellációja határozta meg, ezek között próbálgattam a magam módján balanszírozni. Bennem mindig volt valami elementáris kíváncsiság, érdeklődés, megismerési késztetés, sőt kalandvágy: szerettem volna felfedezni, legalábbis a magam számára, a világot. Emlékszem, a Lipótmezőn laktunk, és drága édesanyám legnagyobb kétségbeesésére többször megcsináltam, hogy este egy pokróccal kimentem az egyik környékbeli erdőbe, ott aludtam, reggel pedig hazaugrottam, lemosakodtam, felkaptam a táskámat, és rohantam az iskolába. Később már csináltam olyat is, hogy ugyancsak egy pokróccal és némi élelemmel belevetettem magam egy hétre Pilis erdeibe. Igyekeztem ott mindenféle helyzetet kipróbálni: fatövében, sziklaodúban vagy tisztáson aludni, a napkeltét hegytetőről, völgyből vagy forrás mentén várni. Ezek hihetetlenül nagy élmények voltak, és mind nyilvánvalóbbá tette, hogy nekem valami ilyesmivel kell majd foglalkoznom. Ráadásul anyai ágon a felmenőim között sok bányász volt. A dédnagyapám például bányamentés közben lelte a halálát, a nagyapám is a pécsi bányában dolgozott. A lelkem mélyén valami bányászöntudat is lappangott. Amikor pedig a kezembe került az Olajat keresek Celebeszen című regény, azt ronggyá olvastam! Abban megvolt minden, amiért rajongtam! A távoli, vadregényes Celebesz, őserdő, kutatás, olajbányászat! Mi kell még?!

– Miért nem lettél kalandor, aki nekivág a világnak?

– Abban az időben?! Még a határ környékére sem lehetett engedély nélkül utazni! A határok ténylegesen le voltak zárva… Nagy dolognak számított eljutni Csehszlovákiába!

– Miért nem lettél író, aki kalandregényt ír abból, amit diktál a fantáziája?

– Mert nem tudtam volna jól leírni azt, ami a fejemben volt. Időnként írtam persze így is, például beszámolókat vagy ismeretterjesztő cikkeket, de éreztem, hogy döcögnek a mondataim. Paneleket használtam többnyire, rendre előre gyártott elemek jutottak eszembe fogalmazás közben, pedig szívem szerint szárnyaltam volna! Maradtam tehát a tudománynál. A természet világánál. Geológus lettem, és mindig azon voltam, hogy utazhassak. Hogy tapasztalhassak. Hogy minél többet láthassak magából a nagyvilágból, amit csak elméletileg ismerhettem. Tájak, folyamatok, természeti jelenségek Ilyen kísérlet volt, hogy utazási irodát is indítottam, hogy ily módon én is eljuthassak távoli vidékekre. Meg mindenféle munkákat vállaltam, hogy azokból pénzt gyűjtsek, ami az utazáshoz kell.

