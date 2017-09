A 3 kedvenc Sofia Coppola-filmünk, amit mindenkinek látnia kell

Elveszett jelentés (2003)

Vitathatatlan, hogy Sofia Coppola eddigi legnagyobb sikerét az Elveszett jelentés hozta el: négy Oscar-díjra jelölték és a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó szobrocskát el is nyerte vele az író-rendező. Emellett az alkotás főszereplői, Scarlett Johansson és Bill Murray BAFTA-díjal gazdagodtak. A különleges történet az arcátlanul fiatal, de már unatkozó feleség és a korosodó, elveszett filmsztár különleges találkozásáról szól. Charlotte és Bob Harris útjai egy tokiói luxusszálloda bárjában keresztezik egymást, és hamarosan meglepő, szoros barátság alakul ki közöttük a nagy korkülönbség ellenére is. Együtt fedezik fel Tokiót, a helybeliekkel való találkozáson keresztül pedig rengeteg vidám, harsány emlékkel gazdagodnak. De ennél valami jóval többet is kapnak: az élet lehetőségeibe vetett friss hitet. A film hangulatában és ábrázolásmódjában a rendezőt még a húszas éveiben, Tokióban tett látogatásai inspirálták. Hat hónapig írta a forgatókönyvet, amibe először csak az apró benyomásait jegyezte le, majd így állt össze a történet váza. Az alkotásról a kritikusok nagyon elismerően nyilatkoztak, de nem csak ezért érdemes megnézni. Humora, érzékenysége és életigenlése miatt egyszerűen kötelező darab – mi imádtuk!

Marie Antoinette (2006)

Történelmi drámát filmre vinni mindig hatalmas kihívás, hiszen el kell dönteni, mennyire marad hű a rendező a tényekhez, és esetleg mennyire viszi el a fantázia világába. Épp ezért vágta nagy fába a fejszéjét a mindössze 35 éves Sofia Coppola, aki a franciák által vegyesen megítélt Marie Antoinette életéről készített filmet – amit egyébként az említett országban szintén eltérő reakciókkal fogadtak. Ahhoz viszont kétség sem fér, hogy az uralkodónő élete vászonra kívánkozott, és senki sem tudta volna lelki vívódásait ugyanolyan érzékenységgel bemutatni, mint egy másik nő. A történet ott kezdődik, amikor a szinte még gyermek, 15 éves osztrák hercegnőt Franciaország és Ausztria uralkodóházai politikai érdekektől vezérelve hozzáadják a kissé infantilis francia királyhoz, XVI. Lajoshoz. A fiatal lány Versailles pompája ellenére elszigetelten érzi magát az intrikákkal teli udvari életben. Magányos, nem találja a helyét és ezen újdonsült férje érdektelensége, illetve hűtlensége csak súlyosbít. Frusztráltságában a gátlástalan kicsapongásba menekül, amit senki sem néz jó szemmel – ez pedig örökre megpecsételi a sorsát. Sofia Coppola pergő, elképesztően színes, hihetetlenül magával ragadó és modern ábrázolásmódja nem a történelmi személyt, hanem a szorongó nőt, a lassan felnőtté váló Marie Antoinette vívódásait és botlásait mutatja meg, és épp ebben rejlik a rendezésének az erőssége. Az eredeti helyszíneken forgatott mozi 2007-ben elnyerte a legjobb jelmeznek járó Oscar-díjat.

Öngyilkos szüzek (1999)

A rendezőnő debütáló alkotása, főszerepben Kirsten Dunsttal, aki egyik legfontosabb múzsájává vált az idők során. A velejéig ható dráma középpontjában egy átlagos család mindennapjait látjuk: az ügyefogyott apa, valamint a vallásos és zsarnok anya nevelik öt gyermeküket – utóbbi tiltásaival és parancsaival keseríti meg a fiatalok életét. Monoton világukat a legkisebb lány öngyilkossága rázza meg – senki sem érti, hogyan jutott el idáig, mi mozgatta kétségbeesett tetteit. A család az érzéseiket elfojtva próbál visszazökkenni a régi kerékvágásba, ám ez sehogy sem sikerül nekik. Az alkotásból, melynek megvalósításában apja, Francis Ford Coppola is közreműködött, tisztán kirajzolódik, milyen drámák alakulhatnak ki egy családban az elfojtásból, a ki nem mondott dolgokból és a ki nem fejezett érzésekből. Érezhető még a filmen, hogy nem teljesen kiforrott művész keze fémjelzi, ám ennek ellenére mindenképp érdemes látni, főleg a tekintetben, hogy kiderüljön mindenki számára, honnan indult és hová jutott napjaink egyik legismertebb rendezőnője.

