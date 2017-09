Nagymamák, anyák, gyerekek – A jövő családja?

Számtalan oka lehet annak, hogy egy szabályosnak vélt család ideiglenesen vagy tartósan felborul. Külföldi munkavállalás, különköltözés, válás. Csakhogy a gyerekek a felnőttek válságos korszakaiban is törődésre szorulnak, kérdeznek, szenvednek, viselkedési zavarokat mutatnak. Ilyenkor mindenkinek jó, ha a nagymama segít. De milyen új problémákat vet fel, ha állandósul az állapot, és egyre több család áll gyerekből, édesanyából és nagymamából?

Keményen koppannak a számok: hazánkban körülbelül háromszázötvenezer az egyszülős család, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden negyedik(!) gyerek csak egy szülőjével él. Annak ellenére, hogy az utóbbi tíz évben folyamatosan növekedett az egyedül nevelő apák aránya is, jelenleg még mindig az elvált édesanyja mellett cseperedik fel a család felbomlása után a kiskorú fiúk és lányok kilencven százaléka. Mivel nagyon nehéz egyedül gondoskodni egy, kettő vagy több gyerekről, törvényszerű, hogy az anyukák a saját édesanyjukhoz fordulnak segítségért. És a nagymamák többsége lelkesen vesz részt az unokák ellátásában, nevelésében – sokszor a nagypapák is –, mert azt remélik, hogy megkönnyítik a lányuk életét, és biztonságot teremtenek az unokáiknak.

GYEREKKÉ MINŐSÍTVE

– Amikor tizennégy évvel ezelőtt elváltam a férjem megalázó hűtlenkedései miatt, teljesen összeroppantam. A külvilágnak eljátszottam az erős nőt, de közben csúnyának, élhetetlennek, szorgos hangyának tartottam magam. Úgy éreztem, hiába lett belőlem orvos, a saját életem menedzselésére nem vagyok képes – meséli Ágnes, a ma is csinos, ötvenhárom éves családorvos. – Rövid tépelődés után eladtam a kis budapesti lakásomat – a pénz felét lenyúlta a férjem –, és visszaköltöztem a két kicsi lányommal a szüleim vidéki házába, ami biztonságot jelentett nekem és a gyerekeimnek a viharos pesti évek után. Anyukám erős, energikus asszony volt, kézben tartotta a háztartást, általában ő vitte óvodába, iskolába a lányokat, én eleinte egy távoli kórházban dolgoztam, majd amikor nyugdíjba ment egy ismerős családorvos, átvettem a praxisát. Azaz bezártam magam egy kisvárosba, ahol mindenki mindenkiről tudott mindent, ahol anyukám és a barátnői férjet akartak fogni nekem. Ez nem sikerült, de az igen, hogy eközben visszaminősüljek gyerekké. Anyu tanult a gyerekeimmel, ő adott engedélyt, ha el akartak menni valahová, velem pedig ugyanúgy veszekedett, mint kamaszkoromban, ha nem tetszett a frizurám, a ruhám vagy a viselkedésem. Ma a kisebbik lányom középiskolás – szorgalmas, mint én voltam, és ragaszkodik hozzám –, a nagylányom egyetemista, Pesten lakik albérletben. Ő kegyetlen! Szerinte egész életemben fütyültem rá és a húgára, csak az „imádott mama” törődött velük. Az már nem érdekli, hogy én teremtettem meg kőkemény munkával e törődés anyagi feltételeit… Végre-valahára van egy budapesti kedvesem, aki szeret, és kapacitál, költözzek hozzá. De nem tehetem, mert apu halála után anyu is megbetegedett, nem hagyhatom magára. Tehát dolgozom tovább a szülővárosomban, közben azon tépelődöm, hogy gyáva vagyok az élethez, mert ha vállaltam volna Budapesten a gyerekeiket egyedül nevelő anyák nehéz sorsát, ma önállóbb és boldogabb lehetnék.

A negyvenhárom éves Rita nem keserűen, inkább magabiztosan számol be arról, hogy az édesanyjára alapozta a kisfi a életét. Már hétéves kapcsolat volt mögötte, amikor várandós lett Leventével, aki idén júliusban lett kétéves. A párja szerette a maga módján, de irtózott a házasságtól – az anyja kétszer vált el, az édesapja a negyedik élettársával él –, és hallani sem akart gyerekről. Rita viszont eldöntötte, hogy túl a negyvenen, az „utolsó percben” megtartja a gyerekét. A fiatalos, energikus édesanyja mindenben segítette, ő volt vele a szülésnél is, és azóta együtt nevelik Leventét. – Elrendeztünk mindent a gyönyörű, egészséges kisfiam és a magunk érdekében – jelenti ki elégedetten. – Eladtuk a lakásomat, az árából kialakítottunk egy önálló lakrészt anyu öreg, rákosszentmihályi házának emeleti traktusában, ő él a földszinten, mi pedig fent. Levike idén szeptembertől jár családi napközibe, ahová anyu megy érte, én pedig visszamegyek dolgozni nyolc órában, mert a pénzünk kevés, de okos beosztással megélünk. Amikor a gyerekem édesapja meglátogatott minket júniusban, elájult a fi ától és az anyuval kialakított életünk nyugalmától, s most újból lelkesen udvarol. Nem tudom, mi lesz. Az én szerelmem elkopott, amikor magamra hagyott várandósan, és valószínűleg a józan anyukámra fogok hallgatni, aki szerint a volt kedvesem legfeljebb haver, de nem való férjnek, apának. Mégsem esem kétségbe! Amíg anyu velünk van, a kisfiam fürdik a szeretetében, velem pedig bármi megtörténhet…

…

Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, lapozzátok fel a 2017/37. Nők Lapját a 83. oldalon!



Szöveg: V. Kulcsár Ildikó

Fotó: Endrődi Kata