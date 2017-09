Divat vagy lehetőség? Riport a plasztikai sebészeti rendelőből

Egyáltalán nem mindegy, hogy egy plasztikai beavatkozás egy ember életében lehetőség a változásra, vagy olyan divathóbort, ami folyton ismétlődik, és ezáltal súlyos testképzavarra is utal. Jobbágyi Anna riportja.

Valeria Lukyanova, a fiatal ukrán lány azzal vált ismertté, hogy fájdalmas műtétek sorozata árán Barbie-hasonmássá alakíttatta magát. A hosszú, szőke hajú szépség valószerűtlenül vékony orra, hatalmas, kék szeme, rezzenéstelen arcocskája, dús keble, darázsdereka miatt pontosan úgy néz ki, mint a híres műanyag baba. A szépségük érdekében kés alá fekvő nők többsége azonban nem ilyen, hanem csupa normális ember, aki nem Barbie akar lenni, csak kihasználja korunk lehetőségeit.

Az esztétikai műtétek napjainkban egyre elfogadottabbá válnak, folyamatosan nő a páciensek száma, ez jó megélhetési forrás a gombamód szaporodó magánklinikáknak. A plasztikai sebészhez fordulók jelentős része jobbára egyetlen testrészével elégedetlen, és határozott elképzelése van arról, milyen változást szeretne. A műtét után a legtöbb nő elégedett az elért eredménnyel, javul az önbizalma, az életminősége. A beavatkozásra vállalkozók egy kisebb csoportja számára életforma plasztikai sebészhez járni. Ők általában már fiatalon megoperáltatják a mellüket, gyermekvállalás után rendbe hozatják a hasukat, majd ahogy szaporodnak a ráncok, úgy jönnek az arcműtétek, a zsírbetöltés, szemhéjigazítás és a többi. Végül a harmadik szűk réteg az, aki megszállottja a plasztikázásnak. Aki megszállott, mindig talál magán változtatnivalót, az egész élete műtétek sorozata, amihez a megfelelő anyagi háttér is a rendelkezésére áll. A jelenség mögött gyakran súlyos testképzavar húzódik meg, amelynek gyógyítása nem a sebész, hanem a pszichológus feladata lenne.

A NŐIESSÉG SZIMBÓLUMA

A kertben szabályosan nyírt gyep, rózsabokrok. Bent tágas, letisztult váróterem, nyugtató színek, exkluzív környezet, épp hogy hallható zene. Halk, biztonságot ígérő szavak a pult mögül, pontos, gyors ügyintézés. Egy plasztikai sebészeti magánrendelőben járunk.

Sz. Nóra, a harmincas, igényesen öltözött, sudár nő Dr. Varga Zsombor adjunktushoz érkezik konzultációra, korábbi beszélgetésünk alapján megengedi, hogy vele tartsak.

– Régóta zavar a mellem, mert lóg, úgy érzem magam, mint aki már végigszoptatott egy afrikai falut, pedig még nincs is gyerekem – vág bele a fiatal nő aggodalmasan. Az orvos elmosolyodik a hasonlaton, Nórát melltartó nélkül a tükör elé állítja, méretet vesz, biztat: a nagysággal nincs probléma, azonban a mellállomány kissé megereszkedett. A lazább szövet megerősítésre szorul, így a szakember megoldásként mellfelvarrást ajánl. Elmondja, a műtét egynapos kórházi tartózkodással és néhány hét kímélő életmóddal jár, és jól rejthető hegekkel gyógyul. Miután Nóra felöltözik, Dr. Varga Zsombor az életmódja után érdeklődik. Kiderül, Nóra rendszeresen fut, figyel az étkezésre, ám van egy rossz szokása: dohányzik. Kemény feltétel következik, az orvos a műtét előtt a cigarettázás jelentős csökkentését, elhagyását kéri. Nem riogat, de figyelmeztet: a dohányzás károsítja a keringést, rontja a szövetek gyógyhajlamát, és rugalmasságát is. A futással kapcsolatban a szakember a megfelelő, stabil tartást biztosító melltartó használatának fontosságát emeli ki. A konzultáció végén Nóra elégedett.

– Komolyan gondolkozom a műtéten. Megnyugtató volt a doktor személyisége, jó, hogy tisztességesen ismertette a mellfelvarrás rizikóit, és örülök, hogy megdicsért. Bátorító szavainak köszönhetően máris jobban érzem magam a bőrömben – mondja, miután kilépett a rendelőből.

– A mell a hölgyek számára nőiességük kifejezésének eszköze, a férfiak szemét gyönyörködteti – mondja Dr. Varga Zsombor. – A szépség relatív. A természet tökéletessége a változatosságban rejlik, unalmas lenne, ha mind egyformák lennénk. Természetesen vannak melltípusok, amelyek formailag vagy méret szempontjából igénylik a korrigálást, de minden páciensemnek azt tanácsolom, a műtéttől függetlenül akarjon önmaga lenni. A mellplasztikát a saját örömére végeztesse el, ne azért, hogy hasonlítson egy sztárra, vagy megfeleljen az aktuális partnerének. Ha valaki azzal érkezik, hogy doktor úr, azért műttetném a melleim, mert a barátnőmnek is olyan jól néz ki, vagy mert most ez a divat, és nekünk is van rá pénzünk, az már régen rossz! Ilyenkor igyekszem lebeszélni a hölgyet a beavatkozásról. A jó szakember által végzett emlőplasztika biztonságos, de természetesen lehet szövődménye: az implantátum tokolódik, elmozdul, esetleg kilyukad – hangsúlyozza a plasztikai sebész. – Az időszakos kontroll elengedhetetlen, az implantátum nem egy életre szól, bizonyos idő elteltével csere válhat szükségessé. Összefoglalva azt gondolom, egy megfelelő indikációval elvégzett, szakmailag korrekt mellműtét növeli a páciens életminőségét és testi-lelki jólétét.

Szöveg: Jobbágyi Anna

Fotó: Pavel Bogolepov