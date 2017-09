Siker, filmszakadás, boldogság – Művészes Marci élettörténete

– Fellini! A koraiak. Pasolini! A koraiak, szintén. Fábritól a 141 perc a befejezetlen mondatból. Szabó, Bizalom. Sopsits Martfűi réme, hogy újakat is mondjak…

Még csöndben tombol az újpesti nyár, benne lépeget Marci, a lakótelepi házak betonösvényein, azzal a sajátos – a világért sem rossz értelemben vett – szanaszét járásával, ami büszke is, szabad is, furcsa is, meg kicsit fáradt is talán, de azt úgysem ismerné be. Előtte megy Tapi, az uszkár. Nem fiatal egyikük sem. Csak amolyan fiatalos. Repülők húznak el felettünk, szinte súrolják a házak tetejét, találgatok, mi lehet ez, talán meg is ijedek kicsit, pedig tökéletes díszlet az elkövetkezendő diskurzushoz, zúgás és csendesülés váltja egymást egyre. De Marci oda sem hederít, mert – amint fentebb olvashattuk – a filmeknek lendül neki épp, mit neki akkor arcunkba rohanó repülők, mit neki akármi. És mit nekem is akármi akkor már, merthogy körbemázol a nosztalgia, merthogy én is jártam a Művészbe, sőt, éltem a Művészben, mondhatni, a gimnazista években oda szöktem az iskolából, a székbe süppedve bámultam a ritkán fellelhető Greenaway- és Almodóvar-filmeket, és irigykedve sóhajtoztam a „bennfenntesek” felé, akik mintha valami varázslat burkában ácsorogtak volna az előtérben mindig. Éreztem a húsomban a „filmes érdeklődés” kiváltságát. Ezt valahogy Marci is érezte, a tudata alá bedugva, amikor tizenhat volt, és persze a Művész sem létezett még.

A MŰVÉSZ

– Az Új Tükör klubmoziban kezdődött minden. Bergman Rítusát vetítették. Nem értettem belőle sokat, mégis, amikor kijöttem a moziból, elkezdtem rohanni. Futottam az Oktogontól a Wesselényi utca sarkáig. És ott eldőlt minden. Nem voltam jó tanuló, de a filmeket, azokat akartam, azokat ettem és ittam. A Rákóczi úton laktunk, tízperces körzeten belül öt-hat mozi, a kis piszkostól kezdve az Uránián át a Vörös Csillagig, rengeteg francia filmvígjáték, nyugatnémet filmek hada. Volt, hogy heti hétszer benn ültem a moziban. Az a mérhetetlen sok film tette, hogy elkezdtem úgy érezni, van bennem a mozgókép iránt tehetség, olyannyira, hogy jelentkeztem is a rendezői szakra. Hála istennek, azzal a lendülettel ki is rúgtak.

De a szakmából nem kergették el, sőt beleszerettették őt még inkább a filmes ügyekbe. Tanfolyamra ment, filmforgalmazóira. Aztán, 1989-ben, egyszer csak azt mondták neki, gyere, Marci, itt ez az új mozi, a Művész, vezesd. Azt mondja, erőpróba volt ez szerinte, ahol mások a biztos bukást sejtették. De ő valahogy megérezte abban a moziban a leendő otthont, meg a „moziságon” túlmutató jövőt. A Pink Floyd és Alan Parker nagy klasszikusával, a sokáig tiltólistán lévő Fallal indítottak, aztán jött Greenaway és társai, és nemsokára a – ma már elképzelhetetlen – évi 240 000 látogató. És Szabó Mártonból „Művészes Marci” lett, szinte a moziban élt, rendezők és színészek lettek a társasága, na meg a közönség, akik egyszerre elkezdtek ragaszkodni a Művészhez, és a Művész közepette áttételesen és áttételek nélkül a személyességben hívő Marcihoz.

– Megtanultam szépen a szakmát. Aztán sokszor kissé visszaélve a lehetőségemmel, kizárólagosságra törekedtem. Ez volt, lettek filmek, amiket csakis nálunk lehetett megnézni. Jártam a forgalmazó, a rendező nyakára, kisírtam, hogy másnak ne adják oda. Beengedtem addig ismeretlen fotósokat, filmeseket, tervezőket, ha úgy láttam, van bennük valami tehetség. Így lettek kiállítások, kísérleti és amatőrfilm-vetítések a Művészben. Táncelőadások! Kombinálva a filmmel. Volt minden, ami az én fejemben megszületett. Hagytak szárnyalni. És ez nekem óriási szerencsém volt, mert a sok rossz tulajdonságom közül az egyik, hogy a zablát semmilyen módon nem tudom elviselni. Szép volt.

Mikor félig-meddig a moziban élt, nem nézett filmeket. Merthogy a színészek sem járnak színházba amúgy. Az munka volt. Na de most, most aztán elmegy a mozikba, azaz abba a kettőbe, ahová a kutyát beengedik. Mindent együtt csinálnak. Filmeket is együtt néznek. Tapi most ugat, a repülők felé. Aztán a gazdája szemébe néz, és megnyugodva karikába gömbölyödik.

…

Marci teljes történetét a Nők Lapja 2017/37. lapszámában olvashatjátok el.



Szöveg: Dobray Sarolta

Fotó: Kallos Bea