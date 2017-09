Nők Lapja Shopping Napok 2017 őszén is!

A szeptember 13-án megjelenő Nők Lapjában a hagyományainkhoz híven most is rengeteg kupon vár titeket, amikkel szeptember 15. és 17. között akciósan vásárolhattok és juthattok jobbnál jobb dolgokhoz.

Őszi kuponakciónk keretein belül a Nők Lapja 2017/37. lapszámában 24 oldalon közel 150 akciós kupont találtok, melyből ezúttal is 8 oldalon válogathattok a Westend City Center kiemelt ajánlatai közül. Hogy pontosan milyen kuponok várnak rátok? Máris mutatjuk, ahogy azt is, hol válthatók majd be az akció ideje alatt!

A képre kattintva megnézhetitek a kuponokat, alább pedig megtaláljátok a teljes üzletlistát is!

Hol válthatók be a kuponok?

Nők Lapja 2017 őszi kuponakció – ÜZLETLISTA A-K

Nők Lapja 2017 őszi kuponakció – ÜZLETLISTA K-Z

Hogyan használd?

Vásárláskor, a szolgáltatások igénybevételekor vagy éppen az utazás lefoglalásakor a kupon bemutatásával tudjátok érvényesíteni a kedvezményt. Minden kupon kizárólag a megadott időszakban, feltételek szerinti módon és helyen váltható be.

Egyes esetekben a beváltás határideje eltér ettől, ezt minden esetben külön feltüntettük a kuponon.

A kuponok beváltásának feltételeit, illetve a kedvezmény mértékét partnereink határozzák meg, saját hatáskörükben.

A kuponok beváltásáért a Central Médiacsoport Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal.