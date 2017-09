Miért nem dicsérünk eleget?!

Tavaly májusban felhívott egy régi játszóteres anyuka, akivel akkor már évek óta nem találkoztunk. Családi nyaraláson voltak Sopronban, és összefutottak a legnagyobb gyerekemmel, aki nyolcadikos osztálykiránduláson volt ott. Amikor a fiam meglátta őket, odament hozzájuk, anyukának puszit adott, apukával lekezelt, pár percet beszélgettek, ennyi volt az egész. Az anyuka azért telefonált, hogy elmesélje, mennyire örült a találkozásnak. Kifejtette, milyen nagy dolog, hogy a fiam kamasz létére nem érezte cikinek az osztálytársak előtt, hogy egy középkorú nőnek puszit ad, és hogy két felnőtt azt mondogatja, „hú, mekkorát nőttél”. Elmondta, mennyire jó volt látni, hogy a régi kis vasgyúróból milyen udvarias, helyes, összeszedett nagyfiú lett. Aki kamasz gyereket nevel, vagy nevelt valaha, az tudja, hogy egy ilyen dicséret után az ember egyszerűen elolvad. A mindennapos küzdelmet, aggodalmat egy pillanat alatt felváltja az öröm, a megnyugvás, hogy az a hol nyegle, hol cuki, hol dühös gyerek tud viselkedni, és összességében talán mégis rendben van. Az arcomról napokig nem lehetett letörölni a mosolyt, és elöntött a hála, hogy az egykori játszóteres anyukatárs vette a fáradságot, hogy felhívjon. Azóta jobban figyelek, hogy ezt a stafétát továbbadjam, mert olyan sok dicséretre méltó dolog akad, csak néha lusták vagyunk a pozitív észrevételeinket szavakba önteni, felemelni a telefont, pár percet rászánni az egészre.

VISSZAJELZÉS

Azt, hogy milyen ereje van pár jó szónak, nagyszerűen bizonyította egy magyar kísérlet, melynek során kutyák agyműködését figyelték. A kedves hanghordozással előadott dicsérő szavak aktiválták a kutyák jutalomközpontját, az agynak azt a területét, ami az embernél is az örömszerző ingerekre reagál; a finom ételre, a kellemes érintésre, vagy egy jó zenére. De a pillanatnyi örömön túl vajon miért vágyunk olyan nagyon a dicséretre? Falucskai Henriett klinikai szakpszichológus azt mondja, ugorjunk kicsit visszább, és először beszéljünk arról, miért fontos mindenféle visszajelzés.

– A visszajelzésre alapoz az önértékelésünk: ebből építjük fel magunkat, ez alapján alakítjuk ki magunkról a véleményünket. Olyan, mint a tükörkép, ha nincs tükörképem, akkor nem is létezem. Ha nincs reakció, akkor mintha nem is lennék, mintha nem csinálnék semmit, nem számítanék. A visszajelzésekből derül ki, hogy normális vagyok-e, hatással vagyok-e a környezetemre, hogy egyáltalán figyelnek-e rám. Ha valaki nem kap semmiféle reakciót, akkor nem tudja, merre kell továbbmennie. Ez egyaránt igaz az iskolára, a párkapcsolatra, a barátságokra és a munkahelyi tevékenységekre. A dicséret amellett, hogy növeli a másik önbizalmát, erősíti is a kapcsolatot. Amikor kifejezem az elismerésemet, akkor túl azon, amit konkrétan mondok, azt is üzenem, hogy fontos nekem a másik, és figyelek rá. Ezt mindenki igényli, szeretjük fontosnak, különlegesnek, észrevehetőnek érezni magunkat. Ráadásul a dicséret a kapcsolatépítés szempontjából mindkét fél számára jövedelmező: ha támogatást, kedvességet kapok, akkor azt igyekszem meghálálni, én is jobban figyelek, próbálom kifejezni a tetszésemet, legyen szó a másik ruhájáról, frizurájáról, munkájáról vagy erőfeszítéséről.

ÖNISMERET

A szakértő szerint a megfelelő visszajelzések mentén fokozatosan alakul ki a korrekt önismeret.

– A sikereknek és elismeréseknek köszönhetően idővel tisztában leszek a jó tulajdonságaimmal, erősségeimmel, felmérem, mi az, amiért hálás lehetek a sorsnak, és így megengedhetem magamnak, hogy észrevegyem a negatív tulajdonságaimat. Ezekbe kapaszkodva ki tudom mondani, miben nem vagyok jó, és képes leszek kézben tartani a rossz tulajdonságaimat. El tudom dönteni, hogy min akarok változtatni, és mi az, amivel együtt tudok élni. Senki nem tökéletes, mindenkinek vannak rossz tulajdonságai, minthogy mindenkinek van árnyéka, amikor süt a nap. Ha nem nézek vele szembe, akkor próbálom eltitkolni, palástolni, vagy egyszerűen letagadom. Ez az, ami a legjobban rombolja az önbizalmamat, mert közben elégedetlen vagyok, és rengeteg energiát fektetek abba, hogy leplezzem mások előtt a hibáimat. Az a gyerek, aki jó dicséreteket kapott, el tudja fogadni a kritikát is. Ha megszokja, hogy időnként kap negatív megjegyzést, de tudja, érzi, hogy azt a jóindulat vezérli, akkor felnőttkorában is el tud fogadni bármilyen visszajelzést. A fejlődési lehetőség a kritikában van. Vattába csomagolva, de el kell mondani a másiknak azt, ami reálisan javításra szorul.

Szöveg: Jónap Rita

Illusztráció: Getty Images