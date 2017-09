Családbarát munkahely? Létezik!

V. Kulcsár Ildikó járt utána, hogy miért érdemes a cégvezetőknek bizalmat szavazniuk azoknak is, akiknek fontos a harmonikus családi élet.

A kisgyerekes munkavállalókról eszünkbe juthat egy amerikai családszociológus kiváló könyve, a „Gyerekestül szeress!”. Hiszen ők is akkor érzik magukat jól, és dolgoznak a képességeiknek megfelelően, ha a főnökeik teljesítenek egy egyszerű kérést: gyerekestül becsülj és számíts rám! De vajon rájöttek-e a cégtulajdonosok és a csúcsvezetők, hogy saját érdekükben is érdemes bizalmat adniuk azoknak, akiknek fontos a harmonikus család?

Már öt éve nincs közöttünk a sokunk által szeretett és tisztelt professzorasszony, Kopp Mária, akinek kutatásai bizonyították, hogy a magyar társadalom igenis gyerekszerető, s a fiatal családok több utódra vágynak, mint amennyi megszületik. A jelenség okai között kiemelkedő szerepet játszik az egzisztenciális bizonytalanságtól való félelem, aminek enyhítéséért sokat tehetnének a munkaadók. A Kopp Mária által alapított Három Királyfi , Három Királylány Mozgalom munkatársai azért hozták létre 2014-ben az „Év Családbarát Vállalata” díjat, amely nem jár pénzjutalommal, de komoly erkölcsi elismerést jelent, hogy felhívják a figyelmet arra, humánus intézkedésekkel, bizalommal és megbecsüléssel elősegíthetik a vágyott gyermekek megszületését. Napjainkra a mozgalom lelkes csapata már mentori hálózatot is kiépített, hogy a győztes családbarát vállalatok továbbadják a tudásukat és a módszereiket a változtatni kívánó munkaadóknak.

TÁVMUNKA ÉS RUGALMAS MUNKAIDŐ

Valószínűleg nincs olyan édesanya, aki még soha nem kényszerült arra, hogy a gyerekével együtt érkezzen a munkahelyére. Kínos helyzet, hiszen előfordul, hogy a főnök vagy néhány kolléga rossz néven veszi a gyerkőc jelenlétét, akit nehéz „lehalkítani” nyolc órára. Ehhez képest képzeljenek el, kedves Olvasók, egy nagyvállalatot, amelynek egy tágas szobájában színes falak és játékok fogadják a belépőt! A polcokon rajzeszközök, legók, babák, kisvonatok, a földön vidám szőnyeg, a sarokban kiságy. A gyerekek rászabadulnak a játékokra, közben az anyuka birtokba veszi a „munkaállomást”, beüzemeli a laptopját, és dolgozni kezd. Ha hozzáteszem, hogy az édesanya a saját kérésére, egyelőre részmunkaidőben dolgozik, akkor valószínűleg azt gondolják, álmodozom, vagy a földgolyó távoli szegletén levő cégről beszélek. Pedig nálunk is vannak ilyen munkahelyek, bár még nem sok.

– Ha egy cég hosszú távon akar sikeressé válni, akkor minden lehetséges eszközzel segíti a kisgyerekes munkavállalókat, hiszen az emberséges bánásmód hálát vált ki, s általában a visszatérő kismamákból lesznek a leghűségesebb, leglojálisabb munkatársak – mondja dr. Révész Bálint, a K&H Bank személyügyi szolgáltatások főosztályának vezetője, aki maga is többgyerekes édesapa. – Bankunk már nagyon korán, 2004-ben rájött erre. Akkor terjesztettük a vezetőség elé a HR-csapatunk álláspontját, miszerint törekednünk kell arra, hogy szülés után visszavegyük az édesanyákat, hiszen így nemcsak tisztességesen járunk el, de a gazdasági érdekeink is ezt kívánják. Mivel a felsővezetőket általában számokkal lehet meggyőzni, feketén-fehéren kimutattuk: ha elősegítjük a gyakorlott kismamák visszatérését, akik ismerik a bankot és a termékeinket, megspóroljuk a munkaviszony megszüntetésének, az új munkaerő keresésének, kiválasztásának, betanításának költségeit. Azaz „Welcome back” elnevezésű kismamaprogramunkkal több tízmillió forintot takaríthatunk meg évente. A következő esztendőben már a kismamák hatvan százalékát vettük vissza, később egyre többet, s tavaly száz édesanyából mindössze öt nem folytatta a pályafutását a K&H-nál. Mindegyik „esetet” ismerem, és tudom, ebben a saját speciális indokaik játszották a főszerepet. Ma már nemcsak a fizetés és a biztonságérzet fontos a dolgozóknak, hanem az is, hogy a munkájuk mellett emberhez méltó életet élhessenek a családjukban! Ezért követte a kismamaprogramunkat sok más, hasonló szellemiségű intézkedés, amelyek eredményeként elnyertük az Év Családbarát Vállalata címet. Tavaly óta pedig már mentorként segítünk más cégeket, hogy rátaláljanak az adottságaikhoz illő családbarát megoldásokra.

