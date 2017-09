A váratlanról és a várva várt dolgokról – Címlapinterjú Szinetár Dórával és Makranczi Zalánnal

– Megbízható forrásból tudom, hogy a rólatok készült cikkek nagy részében Zalán meg se szólal.

Makranczi Zalán: Megszólalok, csak mindig kivágnak.

Szinetár Dóra: Legyünk precízek. A rólunk készült cikkek nagy részében én sem szólalok meg. Inkább rólunk írnak izgalmas, fordulatos történeteket. Anélkül, hogy kérdeznének.

M. Z.: Én azt hiszem, a fő problémám, hogy nem tartom magamat elég érdekesnek ahhoz, hogy egy magazinban megfejtsem az életet, a világmindenséget, meg mindent – Douglas Adams szerint. Szakmai kérdésekről vígan beszélgetek, az hogy a magánéletem legyen a téma, számomra újszerű fordulat, amellyel barátkoznom kell, mióta „csatolt fájl” lettem.

SZ. D.: Mind a ketten aszerint az értékrend szerint nőttünk fel, hogy ha az ember értéket teremt, és erre a szakmájában van leginkább esélye, akkor arról, ha nem is hivalkodva, de érdemes beszélni. Ha egy művész próbál valamit megragadni abból, amit az élet mutathat, akkor azt ne a saját unalmas magántörténeteivel, hanem a kreativitásával tegye.

– Egy Szabó Lőrinc irodalmi esten legalább annyi szó esik a nőügyeiről, mint a Nyugatosokról. Le lehet választani a mű- vész pályájáról a csapongásait, válságait, fellobbanásait, vagy óhatatlanul közüggyé válik?

M. Z.: Szabó Lőrincről például nekem elsőként az ugrik be, amit Hegedűs Géza bácsi mesélt, aki állítólag sihederként ott lébecolt a Nyugatosok körül. Ő mondta, hogy Adynak külön asztala volt, oda senki nem ülhetett le, egy ember kivételével: Kosztolányit odaengedte. Időnként még egy ember sündörgött az asztal körül: Szabó Lőrinc. Ugyan Ady rendszeresen hajigálta mindenféle tárgyakkal, és közben a következőket mondta: „Te, köpönyegforgató kis senki, húzzál innen!”, ám ez nem zavarta Szabó Lőrincet. Éppen most szavaltam a verseit a San Marco utcai művelődési ház estjén, pedig nem szeretek verset mondani. Szabó Lőrincet viszont szeretem. A Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol című versét kétszer is megírta, teljesen véletlenül találtam rá a második verzióra. Eltöprengtem, vajon miért van ennek két változata? Valószínűleg az történhetett, hogy megírt egy verset, és aztán valamiféle szemérem vagy az asszony visszatarthatta, ezért átírta. Az alkotó így is, úgy is lekottázza a magánéletét, és mennyivel izgalmasabb versben rá- bukkanni, mint bulvárhírként…

– Azt mondtad, nem szeretsz szavalni. Miért?

M. Z.: Mert egyszer égtem egyet, mint a Reichstag, ráadásul éppen József Attila Betlehemi királyok című versénél, amit mindenki ismer. Már a címnél éreztem, hogy itt most jönni fog a roló. Nem számít, mennyit pró- báltál, mennyire tudod a szövegedet, ha egy színésznél lezuhan a fekete roló, minden kiesik, nemhogy egy sor, de még az is, miről szól a vers, egyáltalán, miért áll ott a színpadon? Átvergődtem valahogy az első versszakon, a másodiknál éreztem, hogy esélytelen. És akkor felállt egy hatéves kisgyerek a nézőtéren, és elkezdte énekelni a Betlehemi királyokat. Minden egyes versszaknál mélyebbre süllyedtem. A sűrű bocsánatkérések és a teljes megsemmisülés után bekúszott agyam egy távoli zugába, hogy ja, ez az a fellépés, amikor a vers után még le kell vezetnem egy két és fél órás műsort. Nem akarom részletezni, megcsináltam valahogy, majd vert seregként távoztam. Rohantak utánam, hogy hát a tiszteletdíj… Mondtam, én ezért biztos, hogy nem fogadok el pénzt!

– Dóra, te hogyan reagálsz a totális megsemmisülés pillanataiban?

SZ. D.: Prózában, ha az embernek nem jut eszébe semmi, akkor csönd van, az idő végtelenül nyúló valamivé válik, neked kellene valahogy továbbléptetni. A zenés műfajban, ha jön is a fekete roló, attól még a zene zavartalanul árad tovább, úgyhogy az ember valahogy rácsatlakozik, lehet kicsit csalni. A legrémesebb ilyen élményem a Légy jó mindhalálig előadás utolsó dalánál történt, sok évvel ezelőtt. Százszor játszottuk már, nyilván nem arról volt szó, hogy nem tudtam a dal szövegét, de jött ez a bizonyos fekete függöny. Sírva fakadtam, ami ennél a jelenetnél egyébként adekvát. Ilyenkor az agyam lázasan dolgozni kezd, hogy merre van előre. Mert végül mindig mindent meg lehet oldani.

– Mondhatjuk azt, hogy ez a „Mindig mindent meg lehet oldani” mondat a te életed egyik alapérzése?

SZ. D.: Mondjuk úgy, hogy az élet mindig felkínálta a továbblépés lehetőségét, és én mertem vagy tudtam élni vele.

– Ez a fajta ősbizalom az élettel szemben a védett gyerekkornak köszönhető?

SZ. D.: Egészen biztosan szerepet játszik benne. Azért is gondolom, mert bár különböző közegből jövünk, ugyanaz a szemlélet jellemző mindkettőnk családjára. Az én szüleim jobban előtérben voltak, de ők is itt éltek, a magyar valóságban. Édesapám sokat dolgozott külföldön, mindenféle fesztiválokon nyertek a filmjei, és utána ezekre elhívták zsűritagnak. Amikor a Liszt című koprodukciós filmet forgatta, gondot okozott, hogyan fizessék ki a honoráriumát,mert ide nem volt olyan egyszerű valutában utalni. Kérték, hogy találjon ki valamit. A legtöbb, amit egy ilyen felkérés adhatott, hogy kinyitotta a család számára is a világot. És akkor azt mondta, hogy a szíve szerint utazásra költené a tiszteletdíjat, így a német filmgyártó cég meghívta az egész családot egy csodálatos hajóútra. A cég vendégei voltunk, egyetlen költségünk volt: a hajókabinhoz egy szobaúr is járt, aki mindennap bejött, megágyazott, és az ő borravalóját az utasnak kellett állnia. A hajótársaság útmutatót is írt, nagyjából mekkora összeget ildomos adni. Emlékszem, édesapám leültetett – kilenc-tíz éves lehettem – és azt mondta, fantasztikus helyen vagyunk, isteni lesz ez az egy hét, csak azt akarja, hogy tudjam, ő az egész családi nyaralásra szánt pénzünket egy hét múlva oda fogja adni ennek az embernek, mert ennyi borravaló jár ezen a hajón. És ettől nem voltunk különösebben bánatosak, sőt az ember örült, hogy tudta, mit jelent Magyarországon pénzt keresni és egy norvég hajón elkölteni. Egy pillanatra sem hagyta, hogy azt gondoljam, nekem bármi járna, legyen szó apróságról vagy utazásról, mindig felhívta rá a figyelmemet, hogy becsüljem meg, amit kapok.

– Zalán, te valamelyik gyerekkori nyaralásod alatt összefutottál szobaúrral?

M. Z.: Emlékeim szerint erre nem volt példa. Mi vízitúrázni, kempingezni jártunk. Hozzászoktam a nomád nyaralásokhoz, két évvel ezelőtt elvittem Dórit is, mert kiderült, hogy ő nem sátrazott soha. Idén hat hónapos terhesen sem akart lemondani róla.

– Azonkívül, hogy kempingeztetek, mit lehet tudni a gyerekkorodról?

Szöveg: Vass Virág

Fotó: Pejkó Gergő