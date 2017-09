„Hálás közönség vagyok” – Exkluzív interjú Milák Kristóffal

– Kristóf úr, szívből irigylem ilyenkor a szakmájáért: reggel beugrik a hűs medencébe, és csak este jön ki, miközben mi egész nap izzadunk, szikkadunk, szenvedünk a rekkenő hőségben…

– Na ugye! Év közben meg rendre cikiznek, hogy milyen lökött alak vagyok, hogy folyton rovom ide-oda a hosszakat a medencében! Akkor lehet, hogy mégis nekem volt igazam?! Úgy kell maguknak!

– Ebben egészen biztos vagyok…

– Túlzottan azért nem kell irigykedni! Sokszor vannak itt is nehéz időszakok. Kétségbeesések, válságok, reménytelennek tűnő állapotok. Régebben még hisztis is voltam, és előfordult olyan is, hogy abba akartam hagyni az egészet… Aludni akarok! Játszani akarok! Bringázni akarok a többi sráccal! Ráadásul az eredmények sem jöttek.

– Ilyenkor mi segítette át?

– Szegény (Plagányi) Zsolti bá’ beszélte tele a fejemet, hogy muszáj folytatnom, mert belőlem komoly úszó lehet. Még mindig reménykedem, hátha…

– Mikor érezné azt, hogy komoly úszó lett?

– Ha nyernék olimpiát, világbajnokságot meg ilyesmit. Akkor biztosan…

– Egyik napról a másikra lett az ország kedvence, híres, népszerű ember. Ebből mennyit lehet felfogni?

– Szerintem keveset, szavakba foglalni pedig még nehezebb… Nem is tudom… Ugyanakkor az is igaz, hogy ehhez éppen egy hazai rendezésű vébé kellett. Ilyen felfokozott érdeklődés, figyelem, felfokozott közös vágy, hogy együtt örülhessünk. Ha például Amerikában úsztam volna ezt az eredményt, korántsem váltott volna ki hasonló érdeklődést, de az is igaz, hogy ilyen eredményre jelen pillanatban csak itthon voltam képes. Ezt a szurkolóknak is köszönhetem.

– Tényleg ennyit számít úszás közben, hogy a parton őrjöngenek?

– Úszás közben már nem. Legalábbis nekem nem. Esetemben az adott óriási pluszt, amikor kivonultunk, és megcsapott, hogy tizennégyezer ember drukkol nekem. Hogy ennyi szurkoló akarja a sikeremet. Ez hatalmas lelki többletet adott. A rajt után már csupán magamra figyeltem meg arra a hét másik emberre, akik ott csapkodták szintén a vizet. Arra koncentráltam, hogy úgy ússzak, ahogyan azt elterveztem, illetve elterveztük edzőmmel, Selmeci Attilával. Ha megszeppenek, akkor alulteljesítek, ha túlbuzgok, akkor kiúszom magamat az elején.

– Mindig magabiztos?

– Nagyjából. Ami az uszodát illeti… Egyébként időnként elbizonytalanodom. Társaságban például nem én vagyok a középpont. Inkább csak ülök, hallgatok, és csodálom, hogy másoknak milyen jó dumájuk van.

– Irigyli őket?

– Nem! Ez így nekem nagyon jó. Hálás közönség vagyok.

– Hogyan kezdett el úszni?

…

Szöveg: Szegő András

Fotó: Szász Marcell