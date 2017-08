Gyerekek, akik még sosem látták a Balatont - Riport egy nem mindennapi táborból

Gyerekek, nincs bennük semmi különös, táborozni jöttek, hogy egy hetet máshol és másképp töltsenek, mint egyébként. Gyerekek, akik soha nem látták a Balatont, és még egyszer sem voltak nyaralni. A családjukkal együtt biztos, hogy nem.

A táborozás második napján érkezünk, amikor már nem annyira új minden. Az Ökumenikus Segélyszervezet gyermektáborában vagyunk, Keszthelyen, ahová anyaotthonokból és családok átmeneti szállásáról jöttek a fiúk és a lányok, nyolctól tizennyolc éves korig. Számukra biztos nem adódna másképp lehetőség a kikapcsolódásra, a családjaikban ugyanis egyszerűen nincs erre pénz. Csendesek és szófogadóak, talán meg is vannak illetődve kicsit, amikor kiszállnak a kisbuszból a kalandparknál.

FELHŐTLEN GYERMEKKOR

Karabinerek, beülők, biztonsági kötelek és szabályok sokasága vár a kalandozókra, akik türelmesen hallgatják, milyen feltételekkel mehetnek végig a pályán. Van, aki megretten a magas lépcsők, cseles akadályok láttán, van, akinek csillogni kezd a szeme. Összesen huszonegy gyermeket táboroztatnak a héten, nyolc segítővel, azért ilyen sokkal, hogy mindenkire jusson erő és figyelem.

Rácsok Balázs, a Segélyszervezet Szociális és Fejlesztési Igazgatója, az előző turnus táborvezetője meghatottan emlékszik egy kisfiúra, aki a nyaralás végén kérdezgetni kezdte, hogy jöhet-e jövő-re is, lesz-e ilyen tábor még a következő nyáron. Balázs erre magyarázni kezdte, hogy a táborokra jótékonysági akciókkal gyűjtik össze a pénzt, és ha összejön elegendő adomány, biztos, hogy megszervezik. Remélem, hogy összeadják a jó emberek, mondta a kisfiú, mert különben ő biztos nem jöhet másképp a Balatonhoz.

Balázs más, hihetetlen történetet is mesél, például egy kislányról, aki szinte megrohamozta a vizet, amikor elsőként meglátta. Ment és ment, egyre csak beljebb, azzal sem törődve, hogy lassan elsüllyed. Úgy húzták ki végül a munkatársai a vízből, és mikor faggatni kezdték, miért rohant bele ilyen lélekszakadva, egyszerűen azt mondta,hogy nem gondolta, hogy elsüllyedhet, soha nem volt még ekkora vízben. Nem ő volt az egyetlen, most is vannak itt néhányan, akik még egyszer sem látták a Balatont.

Misi például íjászkodáshoz áll sorba, az előző társát mindig figyelmezteti, hogy ez lesz az utolsó lövése, utána már tényleg ő következik, és amikor végre valóban ő húzhatja fel az íjat, férfiasan áll meg a vonalnál. Kis koncentrálás, lélegzetvételnyi csend, és ha a célkeresztben lengő lufi t nem is pukkasztja szét, azért a piros körbe talál, ami igen közel áll a legjobb lövéshez. Nem szeretném nagyon megzavarni a dicsőségben, de azért megkérdezem, volt-e már a tónál. Csak szégyenlősen ingatja a fejét, hogy nem-nem, még soha. Niki is így van ezzel, a szőke copfos kislány. Ő is nagyon ügyes, kijelenti, hogy határozottan kell felhúzni az íjat, ő is így csinálja, és tényleg, erős, biztos kézzel tartja a fegyvert, és ha nem is talál pontosan célba, a nyíl erősen csapódik a táblába.

A többiek a kalandpályán repdesnek, másznak, lebegnek a fejünk felett, természetesen minden biztonsági előírást szigorúan betartva. De azért a magasban olykor kicsit remegni kezd a láb.

Blanka, aki ötödikes volt tavaly, vigyorogva mászik le az egyik létráról, látszik, hogy ő az, aki élvezi a kihívásokat, és nem futamodik meg némi veszélytől. Ragyog az egész gyerek, úgy mondja, hogy most már mehetnek a golfpályára, hogy kipróbálják azt is!

…

A riport még nem ért véget, a folytatást a 2017/35. Nők Lapja 61. oldalán olvashatjátok el.



Szöveg: Rist Lilla

Fotó: Pályi Zsófia