Szabadságot vagy igénytelenséget hozott az öltözködési szabályok fellazulása?

Cikkek ezrei foglalkoznak azzal, hogy vajon mit néz meg először egy férfi a nőn, és fordítva. Az eredmény mindig más, de a legalapvetőbbről, az öltözékről könnyű elfeledkezni. Pedig ha a másik ruházatát nem is nézzük, mégis látjuk: az adja az első benyomást, és anélkül, hogy tudatában lennénk, a látottak alapján ösztönösen véleményt alkotunk.

RÖVIDNADRÁGBAN AZ OPERÁBA

Júliusban a nemzetközi sajtó sokat foglalkozott a milánói operaházzal, de ezúttal nem a repertoár vagy a fellépő sztárok kerültek az érdeklődés középpontjába, hanem a La Scala öltözködéssel kapcsolatos politikája. A nyári forróság beköszöntével egyre több látogató – túlnyomórészt külföldi turista – érkezett az előadásokra szandálban, ujjatlan pólóban, rövidnadrágban vagy farmer miniszoknyában. A biztonsági emberek udvariasan figyelmeztették őket, hogy ebben a ruházatban nem mehetnek be az operába, és javasolták nekik, hogy a közelben lévő, konfekcióruhát árusító üzletben vásároljanak gyorsan legalább egy inget és egy hosszúnadrágot. A Scala honlapján olaszul és angolul is szerepel a kérés, hogy a látogatók igazítsák öltözéküket az épület eleganciájához. Egyértelműen le van írva, hogy nem mehet be az, aki pólóban vagy rövidnadrágban érkezik, és a jegy árát sem kapja vissza. Akadnak, akik ezen az eljáráson felháborodnak, mondván a műélvezet nem az öltözéken múlik, és ideje lenne a rongyrázó elit mellett a farmeros, szandálos operarajongókat is beengedni. A milánói operaház vezetősége azonban azzal érvel, hogy az alkalomhoz illő öltözékkel a művészeket és az évszázadokra visszatekintő kultúrközpontot is meg kell tisztelni, ráadásul a jelenlévők többsége elvárja, hogy ne csak a színpadon, hanem a sorokban is elegáns embereket lásson. Gáspár Ágnes protokollszakértő úgy látja, a helyzet nálunk is hasonló.

– Mindenütt vannak hibák, de ahol létezik előírás, vagy ki nem mondott elvárás – üzleti élet, munkahely –, ott a többség igazodik. A legnagyobb visszaesés a kulturális eseményeken érhető tetten, elég elmenni egy színházba, az operába. Botrányos. Van, akiről ránézésre nem lehet eldönteni, hogy az uszodába készült, vagy a diszkóba; télen sokan nem veszik le a kabátjukat, hanem vagy abban nézik végig az előadást, vagy maguk alá gyűrik. Ha valaki megveszi a jegyet, annak legyen pár száz forintja a ruhatárra. De ugyanez a helyzet a nagyobb méretű sporthátizsákkal; annak sincs helye a nézőtéren. Az, hogy valaki elegánsan megy a színházba, nem jelenti azt, hogy számára teljesen idegen öltözékben kell feszengenie, de annyi elvárható, hogy az eseményt megtisztelve, a hétköznapinál elegánsabban jelenjen meg.

NE AZÉRT, MERT KÖTELEZŐ

A protokollszakértő szerint generációról generációra egyre kisebb lett a jelentősége az alkalomhoz illő öltözködésnek. – Néhány évtizeddel ezelőtt határozottan elkülönült, mit viselünk otthon, a munkában, a különböző eseményeken. Hazaérve a gyerekek és a felnőttek egyaránt átöltöztek otthoni ruhába. Nem csúnyába, szakadtba vagy koszosba, hanem kényelmesbe, de ebben jellemzően nem jelentek meg társaságban. Amikor viszont elmentek otthonról, például vasárnap a templomba, a szülőkhöz, barátokhoz vagy a vendéglőbe – felöltöztek. A keresztelők, esküvők, temetések, valamint a nagyobb ünnepek még egy fokkal fontosabbak voltak, ilyenkor vették fel a legszebb ruhájukat. Ez a rendszer fellazult, az öltözékből gyakran nem lehet megállapítani, hogy a viselője hová készül. Sok szülő egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel, mondván „sportosak és lazák vagyunk”. Nem helyes viselkedés e mögé bújni, amikor valaki slendrián, elhanyagolt, és nem adja meg a másiknak, az alkalomnak és a hely szellemének járó tiszteletet. Nálunk már több generáció nem kapta meg az öltözködéssel kapcsolatos alapokat, a szülői mintát. Nem lehet bort inni és vizet prédikálni. Ha a gyerek megszokja, hogy másban van otthon, mint az utcán, és azt látja, hogy a családi szülinapokon is ünnepélyesen, egy kicsit másképpen öltözünk, mint a hétköznapokon, akkor nem lesz gondja, amikor az iskolai évnyitón fehér inget kell húznia. Nem azzal kell érvelni, hogy így illik, így kell öltözni; hasznosabb vele megértetni, hogy ezzel is megadjuk a tiszteletet másoknak. A szabályok, a kötelező elemek mindig ellenállást váltanak ki, de ezt az egészet lehet élvezni is, hogy együtt öltözünk fel szép ruhába, hogy karácsonykor mindannyian ünneplőbe bújunk. A gyerek így ezt a szerepkört is fokozatosan a magáévá teszi, és természetes lesz számára, hogy az alkalomnak megfelelően váltunk öltözéket. Aki ezt nem tanulta meg otthon, az régen fel tudott zárkózni az iskolában, de az elvárások mostanra nemcsak a családokban csúsztak el, hanem az intézményekben, munkahelyeken is.

