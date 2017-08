„Nem akartam önmagam karikatúrájává válni” – Címlapinterjú Szulák Andreával

Elég csak kimondani a nevét, és mindenki előtt megjelenik az arca, halljuk a hangját, felidéződnek a szerepei. De ki is valójában ő maga? Két évvel ezelőtt tettem utoljára kísérletet arra, hogy kiderítsem. Akkor egy esendőségében is gyönyörű nő fogadott, aki önmagát kereste a válása után. Vajon megtalálta-e magában azt a vagány, derűs régi lányt?

– Andi, hogy van az, hogy nyáron mindenki pihen, te meg most is lótsz-futsz, alig tudtalak elérni.

– Drágám, én mindig lótok-futok, még karácsonykor is, amikor mások a bejgli mellett ülnek. Ha nem tudnád, színésznő vagyok.

– Hát pont azért! Egy régi nagy színésznőnk egyszer azt mondta nekem: nyáron színésznővel interjút készíteni botorság. Ilyenkor azok kikapcsolnak.

– Ma már sajnos nem így mennek a dolgok. Nekünk télen-nyáron topon kell lennünk. Én például az utóbbi két hónapban szerepeltem az Ének az esőben című produkcióban Szegeden a Dóm téren, utána a Budavári Palotakoncertek háziasszonya voltam – három éve csinálom, és nagyon szeretem, mert csodálatos, rangos rendezvény –, most pedig Bajára tartok egy musicalgálára, szintén a Budapesti Operettszínház színeiben.

– Azért remélem, nyaralsz is közben.

– Hogyne! Mint tudjuk, nagy kötéltáncos vagyok, ami a munkát és a magánéletet illeti, és ez egy remek nyár volt ilyen szempontból. Istenien éreztem magam!

– Kétségtelenül jó formában vagy, láttam rólad egy videót júliusban, amint éppen egy vízibicikliről ugrasz be a Balatonba. Sugároztad a jókedvet, az életerőt.

– Jaj, azt el is felejtettem! A Játékszínnel voltunk Balatonföldváron egy előadással, akkor készült a videó. Remek buli volt.

– Ezek szerint sikerült kilábalnod a válásod utáni lehangoltságból. Két évvel ezelőtt éppen akkor beszélgettünk.

– Nem is annyira a válás volt a probléma, hanem az, hogy új életszakaszba léptem. Akkor múltam ötvenéves, és ez egy nő életében óriási hormonális és lelki változásokat okoz. Újra kellett fogalmaznom magam, ha nem akartam önmagam karikatúrájává válni, vagy ellenkezőleg, belepunnyadni az öregasszony szerepbe. Nem mintha különösebb identitászavaraim lettek volna, de az embernek időnként mégiscsak meg kell állnia, hogy tisztázza magában, éppen hol tart. Már csak azért is, mert a környezeted időnként olyan feladatokkal is megtalál, amelyek esetleg már nem állnak jól, és ilyenkor tudnod kell meghúzni a határaidat. Ez pedig önvizsgálat nélkül nem megy. Azt kell ilyenkor kihámoznod magadból, mit csinálnál szívesen, mire vágysz, mi az, ami már nem esik jól, és mi az, ami igen. Kikkel érzed jól magad, és kik vannak rád negatív hatással, egészen odáig, hogy hol szeretsz vásárolni és hol nem. Ilyen hétköznapi dolgokban végeztem én nagytakarítást az elmúlt két esztendőben. Kidobáltam az életemből mindent, ami már nem volt jó nekem, csak így válhattam újra hitelessé a magam és mások szemében.

– Könnyű erről beszélni, de nehéz megcsinálni…

– Nézd, én gyerekkorom óta arra voltam szocializálva, hogy a legnehezebb helyzetekben is feltaláljam magam. Olyan nehézségeket kellett megoldanom, amelyekkel a legtöbb ember nem is találkozik. Elmondhatom magamról, hogy én nem félek élni. Pontosabban soha nem engedhettem meg magamnak azt a luxust, hogy féljek az élettől.

– Mégis, tudott valaki segíteni a magadra találásban?

– Ó, a barátaim nagyon mellém álltak. De tudod, ők is változnak az idővel, és nem mindig ugyanabba az irányba, mint én. Közülük is elveszítettem néhányat, de újakat is kaptam helyettük. Azt hiszem, akiket most a barátaimnak gondolok, a következő tíz évre már azok is maradnak.

– Fene tudja ezt előre…

– Mindenesetre én nem vagyok ellene a változásoknak. Abban szoktam bízni, hátha valami jó sül ki belőlük. Hosszú távon soha nem jó, ha az ember bebetonozza magát, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindent le kell cserélni az életünkben. Én a magam részéről ahhoz a bölcs mondáshoz tartom magam: ami jönni akar, azt fogadjuk, ami menni, azt engedjük el.

– Látva téged, azt kell mondjam, jól tetted, hogy megtanultad az elengedést.

– Én úgy gondolom – de ki vagyok én, hogy megmondjam a tutit –, hogy a Jónak mindig univerzálisnak kell lennie. Ha csak nekem jó valami, de a lányomnak vagy a környezetemnek már nem, az hosszú távon megbosszulhatja magát. Az kevés, ha csak nekem jó. Vagy lehet, hogy bizarr a párhuzam, de például ha a főnökeidnek tetszik, amit csinálsz, de te már nem érzed jól magad, akkor az nem lehet igazán jó. Akkor változtatni kell! Én egyensúly párti vagyok, mindig, minden helyzetben a kiegyenlítés mellett szavazok.

– Most éppen ez van? Egyensúlyi állapot?

Szulák Andrea válaszát és az interjú folytatását elolvashatjátok a 2017/35. Nők Lapja 10. oldalán.

Szöveg: Koronczay Lilla

Fotó: Emmer László