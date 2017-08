„Varázslat történt” – Exkluzív interjú Paula Hawkinsszal

A lány a vonaton című pszichothriller két évvel ezelőtt jelent meg, sikere az egész világon végigsöpört. Volt időszak, amikor a buszokon, villamosokon szinte mindenki ezt olvasta, az érdeklődés pedig fokozódott, amikor a regényből film készült. Az írónőről mégis nagyon keveset lehet tudni, leginkább azt, hogy visszafogott személyiség, aki kerüli a rivaldafényt. Szerencsére a londoni kiadóban megszervezett beszélgetésen kifejezetten nyitott és közvetlen volt.

– Májusban jelent meg A víz mélyén című könyve, amit már tűkön ülve vártak az olvasók. Nagyon más volt ilyen körülmények között dolgozni?

– Szerencsém volt, hogy kitaláltam a történet vázát, tudtam, kik lesznek a főszereplők, és már elkezdtem írni, amikor A lány a vonaton sikeres lett. Onnantól kezdve folyamatosan interjúkat adtam, először Nagy-Britanniában, majd világszerte, és mindenhol az első regényem szereplőiről, történetéről kellett beszélnem. Nehéz volt átváltani, visszahelyezkedni ebbe a másik világba. Ezért írtam három évig, és persze azért is, mert sokkal nagyobb lett az elvárás velem és a regényemmel szemben, de próbáltam ezt a nyomást távol tartani magamtól.

– Hogyan mutatná be az új könyvét?

– A víz mélyén egy pszichológiai thriller, amelynek középpontjában két lánytestvér kapcsolata áll. Évek óta nem beszéltek egymással, és ennek okait a gyerekkorukban kell keresni, valami történt akkor, ami egy életre meghatározta a sorsukat és kettejük viszonyát. A kapcsolatukra rávetül a város hátborzongató múltja is. Innen indul a történet, és bár több mesélő, több rejtély van a regényben, a két nővér kapcsolata áll a középpontban. A víz szintén főszereplő, és mindig másképp viselkedik, épp, mint az emberek. A víz egyrészről az életet jelenti, a tisztaságot, az örömöt, a kellemes fürdőzést, ugyanakkor félünk is tőle, hogy mi van a lábunk alatt a sötétben, tartunk az áramlatoktól, az örvénytől, a víz erejétől.

– Mindkét regényében kiemelt szerep jut az emlékezésnek.

– Engem lázba hoz minden emlékezettel kapcsolatos kérdés, történet, kutatás. A lány a vonaton egyik központi kérdése is az, hogy mi történik, ha az ember nem emlékszik fontos dolgokra. De míg az a könyv egy nő saját alkoholizmusából fakadó nehézségeiről szól, ez a második általánosabban foglalkozik azzal, hogyan is működik a memória. Mindannyiunknak vannak olyan történetei, amiket másképp mondunk el, mint ahogy az valójában megtörtént. Ezt egyáltalán nem tudatosan tesszük, csak egyszerűen próbáljuk a régi érzéseinket feldolgozható, érthető történetté formálni. Én például nemrég meséltem valamit a gyermekkoromról, mire mondta anyám, hogy az nem is úgy volt, és biztos csak a sokszor látott fényképek alapján raktam össze a történetet. Teljesen elképedtem, mert még a nap melegére és a fagyi ízére is emlékeztem. Ilyenkor nem hazudunk, csak hiszünk a régi emlékeinkben. De mi történik akkor, ha ezek az emlékek csalnak, a személyiségünkre mégis nagy hatással vannak, ha ezek miatt váltunk ilyen vagy olyan felnőtté?

