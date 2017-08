Falu az Isten tenyerén – Riport Komlóskáról, ahol csak úgy lüktet az élet

A zajtól, a nyüzsgő és pörgő fővárostól távol, a Zempléni-hegység fantasztikus lankáin, völgyeiben számos apró falu bújik meg, melyeknek a nevét se hallani. Pedig ezekben – a kihalás felé rohanó falvakban is – élnek emberek, álmokkal, tervekkel, célokkal, és nem is akárhogyan. A kétszázkilencvenkét lelkes Komlóskán például családként, ahogy ők mondják, az Isten tenyerén, örülve a tájház fölújításának, annak, hogy három kismama vár babát, és tudomásul véve, hogy tékozló fiú a legjobb családban is akad.

Hőségriadó. Melegcsúcs. Aszály, apadó kutak. Harmadfokú riasztás, ismételte a rádió szakadatlanul, közben odaértem Miskolcra. Az egykori iparváros és a völgy között – amely maga a falu – hír már nem érdekelt, szemem a tokaji térség katonás sorban álló szőlőtőkéin, bodzaültetvényeken, a ringó búzamezőn, az asszonyok ruháitól, kalapjaitól tarkává vált szederültetvényeken időzik. A fényviszony változása, a beáramló hűvös jelzi: erdőben autózom. Az árnyas út Erdőhorváti és Komlóska közt keskeny, kanyargó, és aki szerencsés, annak nem a szemből érkező busz, hanem egy igazi Bambi állja útját.

AHOL GURUL A HIDEG

A falvak este hét körül némák, kihaltak, de nem ez. Az Emirátusokból érkeztek az üzletemberek, akik a Sólyomvár Panzió előtt búcsúznak Köteles László polgármestertől, aki mire megfordul, két amerikaival találja szembe magát. Kérdezik: „Hol lehet azt a borban meg pálinkában érlelt kecskesajtot venni, aminek a híre elért az óceánon túlra is?” Így éli hétköznapjai estéit az a falu, melyet 1948 után fölszámolásra ítéltek, ahol ennek ellenére lüktet az élet.

Az este itt különös. Azt mondják, mindig ad valami újat: egy jó és megvalósítható ötletet, egy új ismerőst, de minimum egy pohár száraz furmintot. Azt is rebesgetik, a polgármester körül – aki huszonhárom éve vezeti a települést – mindig történik valami. Most, amikor a napnyugta után fél órával a hőmérőben a folyadék negyvenről tizenhétre zuhant, amikor a hegyről legördülő hideg, az erdő hallhatatlan esti sóhajától didereg az ember, most is ülnek körülötte. Budapestről ide települt nyugalomra vágyók, helyi vállalkozók, olyanok, akik mernek nagyot álmodni. Takaróba burkolózva nézem, hallgatom a hirtelen összeverődött társaságot, itt ismerem meg ifjabb Haluska Istvánt, aki az „Év Fiatal Gazdája” cím boldog birtokosa, egy azok közül a családapák közül, aki úgy gondolja, a gyerekeinek itt kell felnőnie.

INDUL A NAP

A völgy egyik fele még árnyékban van, kukorékol a kakas, rikolt a gyöngytyúk. Jó a kora reggeli séta abban a faluban, ahol több mint hatezer rózsatő ontja illatát, ahol jobbról juh béget, balról kecske mekeg, szemközt meg egy ló nyerít. Jó belenézni a Nagy-Egres-patak vizébe, és jó megállapítani, az itt élőknek minden természetes. Csak az idegen ámul, hogy egy parányi településen működik óvoda, hatékony iskola nyolc tanulóval, van posta, bolt, erdei iskola, önkormányzati kert. Egyre több a turista, akiket vonz a csend, a természet, és az az egyediség, ami ezt a görögkatolikus ruszinok lakta zempléni, önellátó ökofalut, ezt a csodát körüllengi. Ez jár a fejemben, meg az, hogy kész csoda, de itt nincs munkanélküliség, a lopás ismeretlen. A férfiak, akik még itt maradtak, és bírnak dolgozni, a nappal kelnek. Állatokat etetnek, boltba szaladnak friss kenyérért, aztán mennek a földekre: szőlőbe, szedresbe, barackosba.

Haluska Istvánnak is sok a feladata. Gyerekként kezdte a munkát, már tízévesen járt az erdőre, facsemetét ültetni, kamaszként nyaranta mindent elvállalt, amit rá mertek bízni a felnőttek, közben tanult, végül erdőmérnök lett. Ma elnöke a Tölgyesbérc Erdőgazdasági Szövetkezetnek, sok száz hektár erdő szakirányító erdésze, ő felel a szakszerű erdőkezelésért – fák nevelése, épségük őrzése, telepítés, az aljnövényzet irtása – és hatvan hektár gyep területért. De aki, mint István is, szegény sorból küzdi föl magát, az mind több és több feladatot akar ellátni. Ezért, s mert a természet, az erdő szerelmese, elvállata tizenkilenc magán erdőgazdálkodó adminisztratív feladatait is, fáik gondozását, plusz magánvállalkozásban gazdálkodik. Szőlője, erdeje, rétje, fenyőfaültetvénye, birkái, nyulai vannak, és egy parányi szörpüzeme. Azt mondja, a felesége nélkül mindezt nem tudná működtetni, kevés lenne a nap huszonnégy órája.

…

A falu lakóiról és a lüktető életről a Nők Lapja 2017/34. számában olvashattok bővebben.

Szöveg: Árvai Magdolna

Fotó: Marjai János