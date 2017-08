Valós vagy virtuális? Nem mindegy! – Mindent a barátságról

„Szeretnék jófej, vicces, de ha kell, komolyan is viselkedni tudó, teljesen átlagos barátot” – írja valaki a Gyakori kérdések.hu-n. Egyedi eset – gondolhatjuk –, mi soha nem kerülnénk az ő helyzetébe. Biztos? Az, hogy barátaink vannak, nem magától értetődő, még ha per pillanat úgy is tűnik. Mikor hívtuk fel őket utoljára, mikor találkoztunk velük személyesen? Egyre egyszerűbb nyomni egy like-ot, ahelyett hogy valódi energiát tennénk a kapcsolatainkba. Szigeti Hajni írása.

Nemcsak ovisoknak szóló mesekönyvek és foglalkoztatófüzetek, kamaszoknak írott kisregények, de felnőtteknek készült önsegítő könyvek is szólnak a barátságról, ha végignézzük a könyvesboltok polcait. Dávid Beáta szociológus szerint ez mindig gyanús, és ő már csak tudja, hiszen szerzőtársával, Albert Fruzsinával szintén könyvet írt a témában, Embert barátjáról címmel. Mi nem stimmel manapság a barátsággal? A szociológus szerint az, hogy nem vesszük elég komolyan.

A „MAGÁNYKOR” NÉPE

Japánban félmillió felettire becsülik azoknak a 15 és 39 év közöttieknek a számát, akik hosszabb ideje nem tartanak fenn semmilyen szociális kapcsolatot, legalább fél éve nem járnak munkába vagy iskolába, hanem otthonukba zárkózva élik mindennapjaikat. Visszavonulásuk fő oka a japán társadalom problémáira is visszavezethető: a túlhajszoltságra, a kiégettségre, az emberi kapcsolatok gyengülésére, de tény, hogy az ifjúságkutatók hazánkban is hasonló gondokról számolnak be, például arról, hogy kiveszni látszik a „lemegyek a térre a barátaimhoz”-attitűd. A tudósok szerint a „magánykorban” élünk, amikor a fiatalok magányossága és kapcsolatnélkülisége egyre nagyobb gond.

– Szűkül a kapcsolati hálójuk – erősíti meg a szociológus –, ami azért is okozhat gondot a későbbiekben, mert 12 és 18 éves korunk között tanuljuk meg, miként kell barátságot kötni, a társas kapcsolatokat kezelni, hogyan kell együtt lógni. Attól, hogy ezek a gyerekek az iskolában együtt vannak, nem alakul ki magától értetődően barátság köztük, meg kell teremteni hozzá a helyzeteket. A pedagógusok és a szülők feladata, hogy hátteret teremtsenek az együttléthez: nem kell óriási vendégséget rendezni ahhoz, hogy áthívjon a gyerek pár barátot, és az iskolában sem akkora befektetés kitenni egy pingpongasztalt, vagy néhány hétvégén kirándulást szervezni. Ha a fiataloknak nincs mintájuk, az igény sem alakul ki bennük, hogy milyen jó beszélgetni, közösen alkotni és élményeket megosztani. Idősebb fejjel az emberi kapcsolatok fenntartásához szükséges tudást sokkal nehezebb megszerezniük, ami hatással lesz a párválasztásukra vagy a munkahelyi viszonyaikra is.

ISMERŐSÖK SZÁMA: 513

A kutatók többféle jövőképet is felvázolnak arra vonatkozóan, hogyan befolyásolja az emberi kapcsolatokat, így a barátságot is az internet és a virtuális világ. Az időmérleg-kutatások azt támasztják alá, hogy míg a rendszerváltás előtthöz képest több a szabadidőnk, mégis drasztikusan csökkent az emberi kapcsolatokkal töltött idő, és inkább a képernyő vonzásában élünk. Egyszerre többekkel szimultán üzengetünk Messengeren, Viberen, Snapchaten, akár a családtagok is – egymás melletti szobákból. A jólét hozadéka, hogy mindenkinek külön szobája, külön telefonja lett, és egyre kevesebbet beszélgetünk élőben, vagyunk együtt térben és időben, jelenlétben.

Pozitív hozadéknak tekinthetjük, hogy a közösségi oldalak segítségével régi ismerősökre bukkanhatunk akár a világ másik sarkából, és újra felvehetjük velük a fonalat. Negatívum viszont, hogy az internet távolságából álarcok mögé bújhatunk: a fotók, bejegyzések által egy kreált világot mutathatunk magunkról. A Facebook (vagy Instagram)-boldogságot mindannyian (akik az oldalon regisztráltunk és rendszeresen posztolunk) gerjesztjük, és mindannyiunkat frusztrálja az, amit másokról látunk. A kapcsolatok száma sem a realitást tükrözi, hiszen törődni, foglalkozni, lelki támaszt adni tíz-húsz embernél többnek lehetetlen.

Ha már számokról van szó, felmerül a kérdés: hány barátra van egyáltalán szükségünk? A szociológus visszakérdez: kit nevezünk barátnak?

Szöveg: Szigeti Hajni

Fotó: Getty Images