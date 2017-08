10+1 kérdés Franco Neróhoz

1. Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke?

Életem első szerepe Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényének színpadi átdolgozásában, amelyet az iskolánkban adtak elő. Amikor a tanító néni megkérdezte, ki szeretne részt venni az előadásban, elsőnek jelentkeztem. Ettől kezdve csak színész akartam lenni, semmi más. Előadásokat szerveztem a diáktársaimmal, és összehoztunk egy kis zenekart, ezzel a környék szórakozóhelyein léptünk fel. Úgy érzem, ennek a gyerekkori élményemnek is köszönhető, hogy kíváncsi lettem a magyarokra, és a későbbi filmszerepeimnek köszönhetően még közelebb kerültem hozzájuk.

2. Ki volt élete első szerelme?

Egy lány Parmában. Sétált az utcán, és beleszerettem. Kilestem, hogy a város központjában lakik, és órákig álldogáltam a házuk előtt. Vártam, hogy kinyissa az ablakot, és megláthassam. Ennyi elég volt, hogy felébressze bennem a szerelmet, és ennél tovább nem is jutottunk. Azt hiszem, a szerelembe voltam szerelmes, csodálatos érzés, ilyet csak akkor élhet át az ember, amikor nagyon fiatal.

3. Mi a véleménye a férfi hűségről?

Az olasz férfiaknak rossz a hírük, nem alaptalanul, emiatt engem sem akart egy nő sem férjnek. Tény, hogy a szerzetesi életet nem nekem találták ki, de a magam és az olasz férfiak védelmében elmondanám, hogy soha nem hagyjuk el a feleségünket. Nekünk a család szent, abból nem lépünk ki. Egyszer nősültem, és máig Vanessa Redgrave a feleségem. Egy filmforgatáson szerettünk egymásba, óriási szerelem volt, egy idő után mégis úgy döntöttünk, hogy külön élünk. A mi szakmánkban nehéz átmenteni a szerelmet a házasságba, amikor hónapokig vagyunk távol egymástól. Később rájöttünk, hogy mégis jobb együtt, és 2006-ban ismét összeházasodtunk. Vanessa csodálatos színésznő és rendkívüli asszony. Van egy fiunk, Carlo, aki már filmrendező.

4. Mit bánt meg utoljára?

Soha nem bántam meg semmit. Közel százötven filmben játszottam a létező összes szerepet, amit egy színész csak kívánhat magának. Olyan végtelen szerencsém volt, hogy mestereimnek, sőt jó barátaimnak tudhattam a legnagyobb angol színészeket: John Gielgudot, Tony Richardsont, Laurence Oliviert, aki azt tanácsolta, hogy állandóan más szerepeket játsszak. Lehet, hogy nem leszek mindegyikben sikeres, de az így megszerzett tudás idővel kamatozik és megtérül. Azért vállaltam el Koltay Gábor rendező filmjében, a Julianus barátban egy kisebb szerepet, mert megígérte, hogy főszerepet is ad, és megtartotta a szavát: a Honfoglalásban engem kért fel Árpád szerepére. Nagyon jó volt dolgozni a magyar színészekkel, az Álmost alakító Sinkovits Imrére civilben is úgy tekintettem, mintha az apám lenne. Valósággal fiúi gyengédséget éreztem iránta.

5. Ha földet örökölne, mit tenne vele?

Művelném, ahogy teszem azt a sajátommal. Zöldséget, paprikát, sok paradicsomot és gyógynövényeket termesztek, egyrészt azért, mert mániákusan szeretek mindent, ami természetes. Másrészt ezzel is tudok segíteni azokon a háború elől menekült vagy árva gyerekeken, akiket több mint ötven éve támogatok. Rómától nem messze van egy otthonuk, ha időm engedi, meglátogatom őket, mindig kitörő örömmel fogadnak. Nekem is vannak unokáim, a legkisebb tizenkét éves, tudom, milyen nehéz lehet egy gyereknek a család hiánya. Ezt igyekszem pótolni, amennyire csak lehet.

6. Mit tanult a saját kárából?

Nagyon optimista vagyok, ha valamit elrontottam, sosem estem kétségbe, inkább megpróbáltam valamilyen módon jól kijönni belőle. Gyakran előfordult, hogy valamit nagyon akartam, és nem sikerült. Beletörődtem. Utána jött egy másik, ami sokkal jobb volt annál, amit szerettem volna. Rájöttem, hogy ami nem megy, azt el kell engedni. Semmit nem érdemes erőltetni, mert a sors sokkal jobban elrendezi a dolgainkat. Ne akadályozzuk meg ebben.

7. Mit változtatna meg a világon, ha bármit megtehetne?

Azt, hogy ne legyenek háborúk. Mindenki boldogan élhetne, ha valami csoda folytán kitörne a világbéke.

8. Mivel lehet önnek örömöt szerezni?

Bármivel. Most például azzal, hogy felkértek az Egri Bikavér Ünnep díszvendégének, és még egy sor szőlőtőkével is megajándékoztak. Nem ez lesz az első bor, ami a nevemet viseli, olasz borász barátaim már megleptek egy Franco Nero nevű borral. Nagy örömömre már versenyen is nyert: 3900 bor közül találták a legjobbnak. Nem tagadom, borbarát vagyok, ezért éreztem jól magam a csodálatos egri borvidéken. A bor boldoggá tesz, van egy magyar közmondás: aki a jó bort szereti, rossz ember nem lehet. Még az a nagy öröm is ért, hogy Koltai Lajos a forgatókönyvemből tervez filmet forgatni velem, amely a borról fog szólni. Helyszíne akár Eger is lehet.

9. Kitől kellene bocsánatot kérnie és miért?

Szerény és békeszerető ember vagyok. Ha úgy érzem, valakit mégis megbántottam, attól mindig bocsánatot szoktam kérni. Még akkor is, ha fogalmam sincs, miért neheztel rám, de látom rajta. Az emberek nagyon érzékenyek, hamar megbántódnak, ha úgy érzik, a híres színész lenézi őket, noha erről szó nincs. Apró gesztusokkal, figyelmetlenséggel is okozhatunk csalódást, amit szerintem azonnal jóvá kell tenni, nemcsak nekünk, színészeknek, hanem minden ismert embernek, közéleti szereplőnek.

10. Van olyan álma, ami nem valósult meg?

Visszatérő gyerekkori álmom volt, hogy hófödte csúcsok között lovagolok, hófehér paripán. Valószínűleg már akkor beleéltem magam a filmes mesevilágba, ami aztán valóság lett. Sok lovas szerepet játszottam, Árpád is ilyen volt, remekül szórakoztunk a kaszkadőrökkel.

+1 Mostanában is szokott álmodni?

Mivel az ember örök gyerek, és a színész még inkább az, folyamatosan benne élek az álmokban. Az élet üres lenne álmok nélkül. Viszont azt is tudom, hogy a végzet valahol meghatározza a sorsát mindenkinek. Nekem az volt a végzetem, hogy hősnek születtem. Nem én akartam. Ismerek egy találó afrikai mondást: „Nagyon korán, hajnalban felébredek, de a végzetem már fent volt fél órával korábban.” Nem lehetünk fürgébbek nála. Egyet tehetünk, hogy a szerepet, amit kiosztottak ránk, jól játsszuk el.

Az interjú eredetileg a 2017/33. Nők Lapjában jelent meg.

Szöveg: Vadas Zsuzsa

Fotó: Getty Images