Hol jó lakni? És mennyiért?

Eddig a lakberendezési újságokban követtem, most már az Instagramon is csodálom, irigylem mások jobbnál jobb otthonát. Hogy lehet ilyen szuper ízlése valakinek? Mennyire eltalált az a fa polcocska az ágy fölött, és milyen szép az ágytakaró, hol vehették? Miután megtalálom, hol és mennyiért, akkor jön a következő kérdés, honnan lehet ennyi pénzük, avagy ahol ők laknak, miért kapni meg mindent olcsóbban, könnyebben, rengeteg lehetőség közül választva? Miért van ilyen rend, amikor öt gyerekük van? Önök is szoktak így lamentálni menő lakásokat bemutató cikkek, fotók fölött? Hogy aztán a képről felpillantva körülnézzenek a saját otthonukban, és ami addig egészen elfogadhatónak tűnt, a béka feneke alá zuhanjon. Aztán persze megakad a szemünk olyan apróságokon, amelyek által újra megszeretjük az otthonunkat. A bekeretezett anyák napi ajándék, a férj által lefestett fogas, a nagymamától örökölt váza… Kicsit savanyú, kicsit sárga, de legalább a miénk. A tér, ahol élünk. Mitől lesz jó benne lenni?

SAJÁT MAGUNK TÉRBELI KITERJESZTÉSE

Hunya Csilla pszichológus egyebek mellett az otthonpszichológia területén dolgozik, doktorijában a tárgyi környezet lélektanát kutatja. Vallja, hogy a körülöttünk lévő tér sokkal több egy általunk kreált fizikai valóságnál. Valójában saját magunk térbeli kiterjesztése. Csilla például kicsit haragszik azokra az idealizált lakásokra, amelyekről az előbb írtam. Azt mondja, ezek valóban álmokat mutatnak meg, nem a valóságot, viszont frusztrálók, és konfliktust teremtenek bennünk. – Kíváncsi lennék – kezdi –, hogy néz ki egy szimpla csütörtökön, reggeli után annak az ötgyerekes családnak az otthona, amely a képeken annyira jól fest. Vagy ha csak öt centivel elfordítanánk a kamerát, mekkora kupit találnánk? Az otthonunk olyan, amilyenek mi vagyunk, és ezt el kell fogadnunk, felesleges máséra vágyódni, bármit is képzelünk róla a távolból. Ahogy az önismeretben, úgy az otthonteremtésben is lehet persze fejlődni.

Az otthonunkkal kapcsolatos elképzeléseinket ugyanis önmagunk megismerésére, kapcsolataink feltérképezésére és a változás elősegítésére is használhatjuk. Egy francia pszichoanalitikus, Alberto Eiguer megfogalmazása szerint az otthon olyan, mint egy külső bőrréteg, és ha költözünk, az a vedlés megfelelője. Ez a bőr egyben tart, identitást ad, beburkol, de meg is mutat minket a külvilágnak. Amikor már szűkösnek érezzük, úgy gondoljuk, le kell vedlenünk, költöznünk kell, mert ott az új bőr ígérete, amely lehet szebb, kényelmesebb. Munkál bennünk egy tudattalan otthonkép a földi paradicsomról, ahol védelmező lények élnek, ahol mindig megfelelő a hőmérséklet, ahol nincs veszekedés, gyönyörű a terített asztal. Az otthon valóban védelmező feladattal is bír, de idealisztikusan semmi nem elérhető. Ha nekünk ebből a képből annyi megvan, hogy a család együtt le tud ülni az asztalhoz vacsorázni, örüljünk ennyinek, mert ez is rengeteg – és a szituáció további, nem annyira idilli hozadékát próbáljuk humorral kezelni.

Szöveg: Szigeti Hajni

Fotó: Thinkstock