Egymásra hangolódva – Címlapinterjú Ostorházi Bernadettel és Szabó Kimmel Tamással

Az idei nyár zenés vígjátéka a PAPPA PIA , amit szerencsés olvasóink ezen a héten már meg is nézhettek a Nők Lapja vetítésén. A film szerelmespárja Ostorházi Bernadett és Szabó Kimmel Tamás. Velük találkozott Szegő András.

– Amikor felkérést kaptok, akár film-, akár színpadi szerepre, mennyiben befolyásol benneteket, hogy ki lesz a partneretek? Hogy éppen szeretnétek-e vele játszani, vagy esetleg nagyon nem?

SZABÓ KIMMEL TAMÁS: Nekem nagyon fontos. Most épp azért vállaltam el egy filmet, mert igazán tetszett a forgatókönyv, és mert két olyan partnerrel is játszhatok, akivel már régóta szerettem volna dolgozni.

– Dettit ismerted már korábbról?

Sz. K. T.: Nem, vele a castingon találkoztunk először. Előtte néhány jelölttel már próbálkoztunk, de egyik sem volt az igazi, aztán következett Detti, és az első pillanattól működött a kapcsolatunk. Volt valami különleges egymásra hangoltság. Élt a jelenetünk, éreztem, hogy nem is kell tovább keresni, hogy nagyon egy húron pendülünk. Hogy személyében megvan a partnerem a filmben.

– És te, Detti?

Ostorházi Bernadett: Ó, én még kezdő vagyok ezen a pályán! Nekem nincs olyan, hogy valakivel nem szeretnék dolgozni! Meg egyébként is kíváncsian próbálgatok minden lehetőséget, szerintem még a rossz választásból is csak tanulok. Az pedig már külön ajándék, ha a próbák közben kiderül, hogy van valami plusz kapcsolat a partneremmel. Ez igazán fontos. Olyannyira, hogy nézőként is érzékelem, valójában milyen a viszony a két szereplő között, és zavaró, ha kiszúrom, hogy semmi közük egymáshoz…

Sz. K. T.: Számomra is hozzáad az előadáshoz, ha valóban létezik valami feszültség az Otellót és Jagót alakító két színész között, és akkor is sokkal meghittebb a játék, ha a szerelmesek nem csupán „eljátsszák”, hogy hatnak egymásra. Ahogyan beszélnek, viselkednek, reagálnak egymásra, vagy ahogyan csak egymásra néznek. Valóságosnak kell lennie a viszonynak ahhoz, hogy a néző elhiggye, amit lát. Ebben is, mint annyi más területen, a kémia dönt. Vagy lesz két ember között valamiféle kapcsolat, vagy nem.

O. D.: Filmről, színházból persze ismertem Tamást, de személyesen még soha nem találkoztunk. Aztán behívtak próbafelvételre, és már az első jelenetben azt éreztem, hogy teljesen egy srófra működünk. Úgy sikerült a rögtönzésünk, mintha már korábban elpróbáltuk volna.

– Nagyon szép, amit mondtok, csak nekem az jut eszembe, hogy ez a „kis vegyész” játék nem lehet életveszélyes is? Ha beindul egy ilyen folyamat, az nem ellenőrizhető úgy, mint mondjuk a nitrogénművekben, itt megperzselhet bárkit, és ki tudja, hogy mivé alakul két ember között? Vagy ez egy dilettáns felvetés?

O. D.: Ennek a lehetősége sem zárható ki. Az egymásra hangolódás, a meghittebb egymásra figyelés nem jelenti azt, hogy okvetlenül szerelmesek leszünk egymásba. Te se leszel szerelmes minden riportalanyodba…

– Mindegyikbe tényleg nem…

O. D.: Na, látod! A gól után egymás nyakába ugró focisták sem biztos, hogy a meccset követően is annyira jóban vannak! A mi esetünkben egy nagyon jó hangulatú, felszabadult munkakapcsolat alakult ki Tamással.

– Azt azért hozzátenném, hogy ismerek olyan színésznőket, akik inkább félnek Tamástól. Azt mondják, hogy nem mindig kiszámíthatóak a reakciói a színpadon, időnként kipróbál valami újat, váratlant is, s olykor olyan intenzitással játszik, hogy nehéz átvenni a ritmust…

Az interjú folytatását a Nők Lapja 2017/33. számának 10. oldalától olvashatjátok el.



Szöveg: Szegő András

Fotó: Sárosi Zoltán