Egy tábor, ahol az elfogadás és az együtt töltött idő mindennél többet ér – Riport a szentendrei Skanzenből

– Az milyen fa, Márti néni?

– Szilvafa. De a szilva még nem érett. Hátul a kerítésnél szedhetsz az almákból. Azokból viszünk majd az állatoknak. Dávid megfontolja az ajánlatot, de egyelőre marad a kenyérvágásnál. Miközben nagy elánnal szeleteli a Skanzen pékségében sütött kenyeret, Lacika vajat köpül mellette. Ez lesz a tízórai: friss kenyér és maguk köpülte vaj.

A szentendrei Skanzen – hivatalosan: Szabadtéri Néprajzi Múzeum – integrált táborában vagyunk, ahol immár negyedik éve táboroznak együtt sérült, fogyatékossággal élő gyerekek és az érettségi feltételéül szabott közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások.

A Nyugat-Dunántúl tájegység vöcköndi portáján kezdődik a mai program, Munkák a házban címmel. Tegnap a táborozók megismerkedtek a Skanzen állataival, etették, simogatták őket, aztán birtokba vették a Kő Boldizsár tervezte játszóteret. A többi napon lesz még cipósütés, nemezelés, agyagozás, felfedezik a fűszerkertet is, holnap pedig mindenki elhozza a legkedvesebb tárgyát, beszél róla, és megmutatja a többieknek. Egy hét élmény, kikapcsolódás, felfedezés. Sok és sokféle tanulás…

Pár perce gördült be a hét fiúból álló csapatot szállító kisbusz a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonából. A fiúk közül csak Benjámin, azaz Bubu nem lát, a többiek látássérültek, de egyéb fogyatékosságaik is vannak. Hárman kerekesszékben ülnek, és a kezüket sem tudják mindenre használni. A gimnazisták már a kiszálláskor segédkeznek.

– Ne felejtsétek el, ma mindenki új párt választ magának – figyelmezteti a segítőket fél órával korábban Molnár József múzeumpedagógus, a tábor egyik vezetője és szakmai felelőse. – Kigondoltátok már, hogy kit választotok?

Tétova bólogatások érkeznek válaszul. Zsófinak nincs könnyű dolga, őt tegnap három fi ú is megkörnyékezte azzal, hogy „Leszel holnap a párom…?”

– Rendszeresen járnak, jártak hozzánk sérült gyerekek egy-egy foglalkozásra, de miután elmentek, mindig maradt bennünk hiányérzet – meséli a tábor történetét Molnár József. – Ezért találtuk ki a tábort, ahol egy héten át lehet foglalkozásokat tartani, több dolgot kipróbálni, élményeket szerezni, és ami nagyon fontos: együtt lenni egészséges kortársakkal. A másik motiváció az volt, hogy mindig sokan jelentkeznek a Skanzenbe közösségi szolgálatra, és szerettük volna ezt is igazi tartalommal megtölteni.

ÉLMÉNY ÉS SIKERÉLMÉNY

Emily tizenegyedikes lesz, és a mai napra a csupa mosoly Nikolaszt választotta párjául. Máris ott guggol mellette, tartja a kosarat, amíg a kisfiú újra és újra átpörgeti az ujjai között a csutkáról lemorzsolt kukoricaszemeket. A tábor egy hete alatt az érzékszervek új ingerekkel találkoznak, a vaj is akkor van kész, ha a köpülőből már nem azt a szörcsögő, kotyogó hangot hallani.

Mindenkinek jut munka a házban, pontosabban, mindenki kipróbál mindent. Bokonics-Kramlik Márta múzeumpedagógus, a tábor másik vezetője jól ismeri a fiúkat, hiszen van olyan közöttük, aki minden évben jön.

– Bubu négy éve jár ide – meséli –, de eddig egyszer sem ment be az állatokhoz. Kint ült a kapu előtt, és befogott füllel zümmögött. Tegnap a tenyeréből etette a tehenet!

Babát, a bocit többen emlegetik, de lesz a hétvégére annyi élmény, hogy jó ideig eltart belőle. Márti és József tapasztalja meg leginkább, mennyi mindenre képesek a sérült gyerekek, és azt is, amibe sokan nem is gondolnak bele: ők is fejlődnek, változnak. Élményre és siker- élményre legalább akkora szükségük van, mint segítségre.

Szöveg: Hulej Emese

Fotó: Pályi Zsófia