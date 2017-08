Miért nehéz az iskolatáska? – Amikor a tanévkezdés komoly anyagi teher egy családnak

Az Oktatási Hivatal felméréseiből kiderül, hogy a tavalyi tanévben az általános iskolát 48 251, míg a középiskolát 18 362 hátrányos helyzetű gyerek kezdte el. Ezeknek a családoknak a szeptember elseje komoly anyagi megterhelést jelent, hiszen az iskolatáska, füzetek és tanszerek mellett a ruhaneműkre is gondolniuk kell.

Az elmúlt években rohamosan emelkedett a tanszerek ára, ezért az iskolakezdés egyre inkább megterheli a szülők pénztárcáját. Az árak között persze nagy különbségek lehetnek, hiszen akár 10-15 ezerért is választhatunk táskát csemeténknek. Az elsősökre 40-50 ezer forintot is elkölthetünk, ám a kamaszoknál sem egyszerűbb a helyzet, mivel náluk már meghatározó a divat, és hogy hasonló holmijuk legyen, mint a társaiknak. De hogyan lehet mindezt biztosítani, amikor három-négy iskolás gyerek van a családban, és a szülők havi összjövedelme alig haladja meg a kétszázezer forintot?

SPÓROLNI KELL

A hátrányos helyzetű családok java része négy-öt hónapig is takarékoskodhat a beiskolázás előtt, azonban sokszor ez sem elég.

– Tavaly nyár végén fogalmam sem volt, hogyan szerzem be a tanszereket – kezdi Borbíró Ágnes. – Nagyon nehéz beiskoláztatni három gyereket, és még itt van a két kicsi is. Ha csak az alapdolgokat nézem, gyerekenként körülbelül harmincötezer forint kellene, ezt pedig egyszerre nem tudnánk megteremteni. Előfordult, hogy nem tudtam mindent megvenni szeptember elsejére, csak később. Mindig szóltam a tanároknak, de a legtöbbször nem foglalkoztak vele, és beírták az ellenőrzőbe a felszereléshiányt. Szégyelltem magam, és a gyerekek is mindig mondták, hogy megint kérdezte a tanító néni, mikor lesz már meg minden. Ez persze a gyerekeknek is kínos volt, de megértették a helyzetünket. Elmondtam nekik, hogy pillanatnyilag nincs pénzünk, de mihelyst lesz, megvesszük a hiányzó dolgokat. Most viszont nyugodt vagyok, mert tudom, hogy jön a segítség.

Az Ökumenikus Segélyszervezet idén már hatodik alkalommal hirdeti meg tanévkezdési akcióját. Céljuk, hogy az első becsengetésig legalább ezer gyereket tudjanak támogatni.

– Augusztustól elejétől tanévkezdésig folyamatosan gyűjtjük a pénzadományokat, amelyekből igyekszünk személyre szabottan, a gyerekek szükségleteinek megfelelően segíteni – tájékoztat Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. – Sok család számára ez az év egyik legnehezebb időszaka. Rengeteg levelet kapunk, amelyekből kiderül, nem tudják, mit tegyenek a lista élére: inkább az ételen és a gyógyszereken spóroljanak, vagy pedig ne vegyenek meg minden tanszert. Utóbbinak az lesz a következménye, hogy a gyerek nem egyenlő esélyekkel indul neki a tanévnek, így rossz érzés alakul ki benne, ami meghatározza a jövőjét is, hiszen nem szívesen fog iskolába járni. Ezt szeretnénk megakadályozni.

Szöveg: B. Csák Amarilla

Fotó: Bielik István