Kiállunk az érdekeinkért mi, nők?

Most azokról a nőkről fogunk beszélni, akik megpróbálják összeegyeztetni szándékaikat a körülményeikkel, próbálják valahová beilleszteni a saját érdekeiket a családjuk, a gyerekeik, a férjük, a munkahelyük érdekei közé. Nehezen megy. Hogy miért? Ennek próbáltunk most utánajárni. Rist Lilla írása.

Ildikó– nevezzük így – egy kistelepülésen élő fiatalasszony, aki egy ideje otthon volt első gyermekével, és sokat gondolkozott azon, mihez is kezdjen magával. Megálmodott egy kisvállalkozást, utánanézett, kiszámolta, mennyi pénzre van szüksége az induláshoz, összekuporgatta az indulótőkét a gyesből, véglegesítette a terméket, majd előállt a férjének az ötletével, hogy a megtakarításából vállalkozni szeretne. A férje felháborodott, először látszólag azon, hogy a kisfia bölcsibe járjon, azt hangoztatva, hogy ez az anya elidegeníthetetlen feladata, ő majd megoldja a többit, valójában azonban azon, hogy Ildikónak eltitkolt megtakarítása van, és önálló vállalkozásról álmodik.

MERT BEZÁRNAK A SZEREPEINK

– A fenti történetet egy a nők vállalkozási tevékenységéről folytatott beszélgetés keretében mesélte el egy érintett nő, aki egyébként jónak minősítette a párkapcsolatát – mondja Keveházi Kata, a JÓL-LÉT Alapítvány vezetője. – Különösen érdekes volt, hogy nem tudatosult benne, nem feltétlenül normális, ha a férje engedélyét kell kérnie ahhoz, hogy azzal foglalkozhasson, amivel szeretne. Természetesen mi, nők is nagyon sokfélék vagyunk, mások a vágyaink és az elképzeléseink, az viszont fontos volna, hogy felnőtt és egyenrangú embernek tekintsük magunkat, ne ránk kényszerített elvárások alapján határozzunk a sorsunkról. Sokszor tapasztaljuk, például a gyes utáni munkába állás kapcsán, hogy a nők alábecsülik a saját értékeiket, a megfelelő állás kiválasztásakor nem biztos, hogy az a legfőbb szempont, hogy mit akarnak kezdeni a saját életükkel. Gyakran vélt vagy valós elvárások, valaki vagy valami függvényében határozzák meg, vagy bírálják felül saját vágyaikat, és döntik el, hogy az mennyire illeszthető össze a gyerekeik, családjuk érdekeivel. Az, hogy ki, hol húzza meg a határait, nagyon változó. Természetesen az sem ritka, hogy nem is valósak a külső korlátok, vagy legalábbis nem leküzdhetetlenek, csak elsőre tűnnek annak. Gyakran sokkal inkább belső korlátokról van szó, félelmekről, önbizalomhiányról, alapvetően a támogatás hiányáról, máskor azonban kifogásokról, amelyekkel maguk a nők is a női szerepek mögé bújnak. A 21. században is él a minta, ahogy a vasárnapi ebédnél a nagymama szed utoljára a levesből, és természetesnek veszi, ha neki nem jut hús. Ez a hozzáállás elég tipikus a nők részéről a magyar családok egy részében. Az, hogy egy társadalom, a közbeszéd milyen elvárásokat fogalmaz meg a nőkkel kapcsolatban, miként ítélkezik a női szerepnek való megfelelésükről, mit tekint a nők feladatának, nőiesnek, nőnek való tevékenységnek, nagyban befolyásolja azt, ki, meddig megy el saját céljainak kitűzésében és megvalósításában. Hiteles női vezetők gyakran számolnak be arról a küzdelemről, amelyet saját, vezetőként való elismertetésükért kell vívniuk. Ha átveszik a férfi as vezetői stílust, akkor megkérdőjelezik nőiességüket, de ha nőiesek, akkor nem veszik őket komolyan.

MERT NINCSENEK EGYENLŐSÉGRE ÉPÜLŐ CSALÁDI MINTÁK

Hogy a határok néha egyáltalán nem kívül húzódnak, hanem valahol sokkal mélyebben, a lélek mélységes bugyraiban, Erika története példázhatja a legjobban. Szerelemből házasodtak, és minden rendben is volt közöttük, amíg meg nem születtek a gyerekek. Nem számítottak hagyományos családnak, mert a több pénzt mindig is Erika kereste. A férje hol dolgozott, hol nem, sokat volt otthon, és egyáltalán nem érezte tehernek, ha neki kellett vigyáznia a fiaikra. A háztartással kapcsolatos összes többi feladat viszont Erikára maradt, ami egy idő múlva végtelenül fárasztó lett. A családi harmónia érdekében végleg lemondott az „érdekérvényesítésről”. Mindenki nagy árat fizetett ezért, mert mire kamaszok lettek a fiúk, a türelme véget ért, és a feleség magának a házasságnak vetett véget.

