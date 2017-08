Hangolódj ránk! Család, egészség és iskolakezdés az új Nők Lapjában

Augusztus ide, nyaralás oda, hamarosan kezdődik az iskola, amire nem árt előre felkészülni, ahogyan arra sem, hogy minél tovább megőrizzük az egészségünket. Összeállításunkban, 35, 50 és 60 év felett is adunk ehhez tippeket, miközben többek között annak is utánajárunk a magazinban, hogyan állhatunk ki nőként magunkért és folytatjuk az Ökumenikus Segélyszervezettel közös Kapaszkodó-sorozatunkat is.