Rejtőzködő férfiak, avagy miért kell titkolózniuk a melegeknek?

Adott egy meleg férfi . Biszexuális, esetleg. Szerelmes lesz egy nőbe (mert lehet), kötődik is hozzá évtizedekig. Családjuk lesz, gyerekekkel. Aztán eljön egy pont, amikor nem bírja tovább. Egyre több ilyen történet bukkan elő, mint ahogyan – titokban persze – hemzsegnek a későn eszmélt, családos férfiak a meleg társkereső oldalakon is. Mert el kellett fojtaniuk a vágyaikat, mert szégyellniük kellett, mert másnak kellett tűnniük önmaguk és a világ előtt. Dobray Sarolta riportja.

Most is előttem van annak a szép, szőke nőnek az arca, és rajta a legmélyebb kétségbeesés. Ismerős volt, még csak nem is barát, de úgy robbant ki belőle a friss fájdalom pár feles után, mint vér az ütőérből. Férje e-mail levelezése került előző nap véletlenül a szeme elé, abban pedig egy állítólag boldog, többgyerekes, házasságban élő férfival folytatott hosszas üzenetváltása. Egészen pikáns és félreérthetetlen részletek. Hogy mire vágynak, hogy miket szeretnének majd kipróbálni egymással. Az ő szakállas, macsó, okos, vicces, mély hangú, kissé mackós férje! A szerelme. A szövetségese. Hét éve voltak akkor házasok.

– Azt hittem, megfulladok, hirtelen, egy pillanat alatt összedőlt minden, amit az elmúlt években igaznak és fontosnak hittem – magyarázta könnyek között. – Amikor kérdőre vontam, még ő tagadott! Ő támadt nekem, hogy ő nem „homokos”! Hogy attól még, hogy nem beszél senki róla, minden hetero pasi szokott néha gondolni rá, milyen lenne egy férfival. És különben is, hogy jövök én ahhoz, hogy belenézzek a privát levelezésébe. Mi lesz most? Mit kell gondolnom?

HAZUGSÁGOK ÉVEK ÓTA

Megkérdeztem ezután H.-t, egy meleg barátomat, mégis mit lehet erre felelni. Ő azt mondta, átérzi a nő keserűségét. Merthogy mély hazugságok, elhallgatások voltak ebben a kapcsolatban ezek szerint végig, és egy szövetség nem épülhet erre. Szerinte egy szabadabb, érettebb társadalomban valószínűleg másképp alakult volna ez a történet. De mondott még valamit. Hogy szerinte nincs olyan nő, aki legbelül nem érzi a maga finom, intuitív női receptoraival, hogy amit a férje az ágyban csinál, az nem igazi. Hogy nem hiteles. Hogy szerinte ebben a folyamatos elhallgatásban mindkét fél benne van. A nő, mert nem akar tudomást venni arról, amit legbelül érez, és a férfi , aki nem mer tudomást venni róla.

– Ez a pasi valószínűleg nem azért hazudik a feleségének, mert nem szereti, mert nem kötődik hozzá – folytatta H., aki elmondása szerint több ilyen történetet követett már végig. – Azért hazudik, mert retteg, mert szorong. Mert kötik a társadalmi konvenciók, és a kép, amely róla a barátai, a családja, az ismerősei, a munkatársai körében kialakult. Azaz a kép, amelyet ő maga, minden bizonnyal nagy gondossággal, évtizedek alatt kialakított saját magáról. Az ennek a képnek való megfelelési kényszer. Ezt elveszítenie pedig olyan lenne, mint letépni saját, eddig hordott arcát, amely mostanra már a második bőrévé vált. Fájdalmas, lassú, véres cselekedet.

A következő napokban a csalódott feleség kutakodni kezdett az interneten, különböző fórumokban, meleg társkereső oldalakon olvasgatott. Döbbenten hívott fel aztán, hogy elmondja, mit talált. Hogy megtudjam, mi ez a döbbenet, én is regisztráltam egy ilyen oldalra. Persze álnéven, férfi ként. A férfiak többsége itt biszexuálisként, vagy meglepő módon heteróként definiálta magát, és elsőre igen mellbevágó konkrétsággal fogalmazott, mit, kit keres. Sokan aznapra szerettek volna alkalmi partnert, a közelben. És igen, sokan írták le magukról, hogy családosok, „stabil házasságban”, feleséggel, egy-két-három gyerekkel. Ők leginkább hasonló hátterű, szintén biszexuális férfiakat kerestek. Közülük a harminckilenc éves M-mel kezdtem rövid levelezésbe. Nagyjából ezt írta nekem:

„Szia! Elég szerencsés helyzetben vagyok, a munkám miatt sokat ingázom, így meg tudom oldani a találkozókat. Az, hogy egy pasival eljársz valahova, mint egy haverral, nem olyan gyanús, mint ha csak úgy eltűnnél. (….) Egy idő után már lehetetlen elfojtani a vágyakat. Öt évig keresgéltem, gondolkodtam, mire rávettem magam, hogy találkozzak az elsővel. Nem messze lakott, a lakásán volt hely. Nagyon zavarban voltam, de ő nagyon normális volt! Levetkőztünk, és (…). Nagyon jó volt. Azóta nem tudok leszokni róla! De nagyon nehéz találni hasonló bi, nem független, megbízható pasit, aki éppen a közeledben van, és rá is ér, valamint el is mer menni a találkozóra. Sajnos nagyon sok a full homokos, ők nem érdekelnek. Azóta voltam lakáson, erdőben, kocsiban nem egyszer. És szeretem a feleségem, de néha kell, nagyon kell egy férfi test.” (És még néhány pikáns részlet, amit most nem idézek.)

FÁJNI FOG, MINT SEMMI MÁS

Andi egyetemista koruktól volt együtt élete első, nagy szerelmével, G-vel. Három gyerekük született.

– Ismered az érzést, amikor minden nap hálát adsz az égnek, hogy ilyen szerencsés vagy? – néz rám kérdőn. – Hogy szerető férjed van, csodás gyerekeitek, miközben mindenki más csak panaszkodik, pokoli kapcsolatokban vergődik? Mi huszonkét évig éltünk így. És még a szex is jó volt. Változatos. Néha kicsit langyosabb, ritkább, kevesebb szenvedéllyel, de hát melyik évtizedes kapcsolatban ne lennének ilyen időszakok? Aztán elkezdett sokat eljárni. Haverokkal, azt mondta. Ez újdonság volt. Lett egy különösen jó „barátja”, vele egész estéket chatelt át egy idő után. Én sosem voltam féltékeny alkat, eszembe se jutott, hogy okom lehetne rá. Most sem gyanakodtam. Csak nem értettem, miért hanyagolja el az otthoni közös estéinket, egy „haver” miatt. Aztán egy nap, egy borozós veszekedés alkalmával előállt vele, hogy neki ez a férfi fontosabb, mint gondolnám. Hogy valami olyat tud megadni neki, amit én sosem fogok. És akkor elmondta, hogy túl vannak már „mindenen”. Persze volt magyarázkodás, hogy értsem meg, ő engem továbbra is ugyanúgy szeret, hogy neki ez a család az élete. És fogalma sincs, mit tegyen. Nem tudom, ki volt akkor jobban kétségbeesve, ő vagy én. Iszonyú napok, hetek következtek. Ő már kérdés nélkül találkozgatott ezzel a pasival. Azt mondta, nem tud már mást tenni. És hogy megtette, amit vállalt, felnevelte velem a gyerekeket. Én meg minden erőmmel próbáltam megérteni őt, és kitalálni, hogyan tovább. Együtt… Mert szerettem, továbbra is, ugyanúgy. Hetekig nem aludtam, éjszakákat sírtam át. Volt, hogy ő is sírt velem. Akkor szinte már egymáshoz sem értünk. Úgy éreztem magam, mint aki egy kiszáradt tóban próbál úszni, és a testét véresre horzsolják a kövek. Próbáltam megmagyarázni magamnak, hogy nem az én hibám, hogy nem én nem vagyok neki elég jó. De lassan egészen felőrölt a fájdalom, a bizonytalanság és a csalódottság. Ezeket minden erőmmel palástolni próbáltam a külvilág felé. Két év telt így. Egy éve költöztünk külön. Azóta is csak kóválygok. Meghalt bennem valami, azt hiszem. Talán a nő, akiben hittem, aki voltam?

F. írását is egy melegfórumon találtam az interneten, ott vettem fel vele a kapcsolatot. Egészen másik generáció, tizenévei végén járó fi ú. Ő már egy valamivel nyitottabb világba nőtt bele, egy internettel, információkkal teli létbe. Úgy tűnik, ez az időbeli előny a mostani negyvenes-ötvenes generációhoz képest azt jelenti, ő nem csúszik majd bele egy önáltatással és mindenféle más hazugságokkal teli felnőttlétbe, már ami a szexuális irányultságát illetti. Viszont ő is azt mondja, ott még nem tart a világ – az ország –, hogy egy ilyen önfelismerést fájdalom, szégyen, kín nélkül kezelni lehessen. Legalábbis eleinte.

