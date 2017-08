15 baba, 15 császármetszés – Egy különleges család története

Berettyóújfalu, családi ház. Szőke, barna fürtös fejecskék, kerekre nyíló szemek. A tágas nappaliban dupla ebédlőasztal. A kisebbek jól nevelten üldögélnek – csak a fülüket hegyezik –, a nagyobbak elő- előszállingóznak, majd gyors köszönés után újra eltűnnek. Lassan oldódik a hangulat. Színes ceruzák kerülnek elő, mesekönyvek, babák, a kicsik kuncogva sorolják a családi fotókon egymás nevét. Ők a nagycsaládi létet természetesnek tartják, számukra semmi különös nincs abban, hogy valakinek tizennégy testvére van.

SZENDVICSÖZÖN ÉS FOCICSAPAT

Frankék minden reggelt áhítattal kezdenek. Az édesanya számára ezután indul nap, a tízórai elkészítése.

– Gyorsan készen vagyok. Negyedóra a szintidőm. Minden nap huszonöt zsemléből készítek szendvicset. Szeretem csinálni, így érzik a gyerekek a gondoskodást – mondja mosolyogva a tizenöt gyermekes édesanya. – Idén a legkisebb lányunk, Rebeka is betöltötte a harmadik évét, így szeptembertől óvodába megy. Húsz év után először leszek délelőttönként egyedül. Furcsa érzés, mert eddig mindig volt velem totyogós, karon ülő, tizennyolc éven át, folyamatosan pelenkáztunk. De hát ez az élet, a folyamatos változás. A két legidősebb fiunk nemrég vált nagykorúvá. Készülnek az egyetemre, Budapestre, eljött a szárnypróbálgatás ideje.

Kati azt meséli, Robival, a férjével felnőttek a feladathoz, komoly rendszer fogja össze a napjaikat, máshogy nem boldogulnának.

– Amíg csak egy-két gyermekünk volt, sok minden megoldhatatlannak tűnt. Kezdő anyaként néha megrémültem a kihívásoktól. De állítom, tizenöt gyerekkel egyszerűbb, mint kettővel, hárommal. A kicsik együtt játszanak, a nagyok segítenek. Mindig választunk egy napost, aki terít, majd leszedi az asztalt és mosogat, és egy szobafelelőst, aki öltöztet, hajat fésül, rendet rak a gyerekszobákban. De nemcsak ebből áll az életünk, sok a közös program is. Hetente próbálunk a családi zenekarral: zongorán, hegedűn, gitáron, fúvósokon játszunk. A baptista közösségünk focicsapatát nyolc Frank gyerek erősíti. A nap csúcspontja a közös vacsora és az esti ima. Ezeken mindenki jelen van. Körbeüljük az asztalokat, elmeséljük, kivel, mi történt aznap, és Isten elé visszük terheinket, örömeinket, vágyainkat. A gyermekeink igénylik ezt a szoros kötődést adó együttlétet, ez a biztos pont számukra, ez segíti át őket a nehézségeiken.

Nyáron több a szabadidő, a család nemrég tért haza egy kenutúráról, kirándulni mennek a Zemplénbe, és Erdélybe is terveznek egy utat. A kívülálló számára fölfoghatatlan, hogyan lehet ennyi gyereket összepakolni, de Kati szerint szervezés kérdése az egész: legutóbb már a hétéves Hanna is egyedül csomagolt be magának.

– Mi minden nap szakítunk időt arra, hogy beszélgessünk egymással – mosolyodik el Kati, és szeretettel a férjére néz. – Idén volt a húszéves házassági évfordulónk, és most először kettesben utaztunk el Robival, így ünnepeltünk. Persze munka is akad bőven. Én a szabadidőmben a közösségünk honlapját szerkesztem, fényképezek, számomra ez a kikapcsolódás, feltölt. Robi pedig olyan szerencsés, hogy a munkája egyben a hobbija is. Méhészkedik, és amikor a méheivel, a kaptáraival foglalatoskodik, minden másról elfeledkezik.

Hetente háromszor megyünk a baptista Imaházba, a közösségünkkel nagyon szoros kapcsolatunk. Elégedettek vagyunk az életünkkel, úgy érezzük, a helyünkön vagyunk. Isten feladatot bízott ránk , mi pedig igyekszünk hűen teljesíteni azt.

A család története a Nők Lapja 2017/31. lapszámában folytatódik.

Szöveg: Jobbágyi Anna

Fotó: Kallos Bea