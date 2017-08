„Nem tudom elviselni, hogy termék legyek” – Közeli Kollár-Klemencz Lászlóval

Kollár-Klemencz László, az idén 15 éves Kistehén zenekar frontembere olyan, mintha egyszerre lenne egy Kusturica-film szereplője és alkotója is. Dömörkapui tanyáján van hat lova és egy nikotinrajongó szamara, Cumi, aki imádja a füstöt, és ha meleg van, a konyha kövén elterülve szeret hűsölni. Oravecz Éva Csilla interjúja.

– Nem lepett meg, hogy a Bambiban akart találkozni. Azért szereti, mert ez a hely ugyanúgy szembemegy az idővel, mint ön?

– A Bambi nem változott semmit az elmúlt harminc évben, és gondolom, nem véletlen, hogy itt jól érzem magam. De ez nem jelenti azt, hogy szembemegyek az idővel. Amerikában is vannak hamburgeresek, ahol már ötven évvel ezelőtt is hamburgert árultak. Ott sem cserélik le, ami megmaradt akár a hetvenes évekből, de még működik, és értéket képvisel. Ha ennek az asztalnak semmi baja, miért kéne kicserélni? Ez a gondolkodás a józan ésszel azonos. Miért kellene energiát, pénzt pazarolni, amikor az mehet fontosabb dolgokra is?

– Ha adott egy rubrika, ahová be kell írni a foglalkozását, bajban van?

– Akkor igen. Magamat leginkább dalszerzőnek tartom, bár soha senki nem kért fel, hogy írjak dalt. Dalokat szerzek magamnak, bár az is fogós kérdés, hol van a dalszerző, amikor éppen nem azt csinálom.

– Olyankor vált műfajt, amikor az egyiket megunja, vagy csalódik benne?

– Előfordult már, hogy csalódtam, a filmezés is így szorult háttérbe az életemben. Az Andersen nevű zenekarom megszűnésekor is volt bennem csalódás, bár akkor nem a könnyűzenében csalódtam, hanem a körülményekben. Szofisztikáltabb, okosabb dolgot akartam csinálni, mint amerre a magyar könnyűzene tartott.

– Az Andersenben amerikai karrierről beszéltek, és azt mondták, az itthoni kis pálya, nem itt akarnak befutni. A Kistehénnel is voltak külföldi ambíciói. Ezek még élnek?

– A külföldi karrier egyengetésébe már kezdek belefáradni, mert rengeteg energiát és pénzt igényel, hogy egy produkciót kijuttassunk. Kipróbáltam ezt, az Andersennel és a Kistehénnel is turnéztunk Amerikában, és láttam, mennyi minden kell ahhoz, hogy egy új dolgot megismertessünk a világgal. Számomra fontos, hogy olyasmit csináljak, amit előttem még senki, olyat mondjak, amit előttem még nem mondtak, hogy sikerüljön még egy ablakot kinyitni, amin bejön a fény. A magyar könnyűzenei élet azonban nem a kísérletezésről szól, hanem a külföldi receptek másolásáról. Pedig Amerikában sem kreatívabbak a zenészek, csak mi hisszük, hogy ők ufók, akik időnként ránk szabadítanak valami fantasztikus dolgot, amit csak másolni lehet. Engem nem elégít ki annak az ismétlése, amit már hallottam korábban. Olyan szemszögből akarom megmutatni a dolgokat, amilyenből talán még más nem mutatta.

– Tizenöt évvel ezelőtt kiköltözött a családjával egy Szentendre melletti tanyára, ahol állatokat tenyészt, és közösségi lovas tanyát üzemeltet. Nem ütközik a kisközösségben élő, nagyvárosból kivonuló, gazdálkodó énje a külföldi karrierre, pénzre, hírnévre vágyó rockzenésszel?

Szöveg: Oravecz Éva Csilla

Fotó: Fiala de Gábor