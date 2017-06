Szánhúzás mínusz huszonnégy fokban – Szigetvári Eszter élettörténete

A New York-i Central Parkban 1925 óta áll egy szánhúzó kutya szobra. Balto egyike volt a százötven huskynak, akik húsz hajtóval öt és fél nap alatt több mint ezer kilométeres távolságra oltóanyagot juttattak el egy diftériajárványban szenvedő alaszkai településre. A hősies teljesítményről több fi lm és könyv készült, a megtett távon pedig évente kutyaszánversenyt tartanak.

Jó néhány éve egy miskolci kislány is olvasott a történetről és a versenyről. Akkoriban forgatta Jack London könyveit, és rabul ejtette a szánhúzók világa. Havas táj, embert próbáló körülmények, okos és erős állatok, hősies hajtók. Eldöntötte, hogy szánhúzó lesz, addig meg kikönyörgött egy huskykölyköt a szüleitől. Brenda jó darabig az avasi lakótelep nyolcadik emeletén élt, csak később költözött a családdal kertes házba.

Az igézet eltartott a gimnáziumi évek végéig, de Eszter felnőtt élete már másfelé kanyarodott. Két mérnöki diplomát is szerzett, aztán protokollt és rendezvényszervezést tanult, és ezen a területen dolgozott éveken át, néhány éve pedig saját, sikeres vállalkozása van. Ha szánt nem is húzott, azért végigment a Camino nyolcszáz kilométerén, hátizsákkal bejárta Európát, és többször részt vett a híres Spartan Race akadályfutó versenyen. Bőven volt miről mesélnie tavaly a húszéves érettségi találkozóján.

– Felbontottuk azokat a borítékokat, amikbe húsz éve leírtuk, hogy szerintünk kiből, mi lesz. Az enyémben az állt, hogy biztosan szánhúzó leszek. Meglepődtem, mert már rég nem gondoltam erre. De ez a levél megmozdított bennem valamit. Pár hétre rá olvastam a svéd Fjällräven sportszergyártó cég felhívását, akik minden évben megrendezik szánhúzó versenyüket amatőröknek. Bárki jelentkezhet, aki elmúlt tizennyolc éves, és megfelelő az egészségi állapota. Jelentkezni kellett, és fel lehetett tölteni egy rövid videót, hogy miért szeretnénk részt venni. Minden országból az jut ki, akire a legtöbben szavaznak. Vettem egy nagy levegőt, és jelentkeztem.

Eszter a kisfilmben elmondta a történetét, és ez olyan sokakat megérintett, hogy összesen csaknem tizennégyezren szavaztak rá. Erdélyből, Írországból, a világ minden tájáról támogatták a magyarok, hogy egy fiatal nő gyermekkori álma valóra váljon.

Ennyi szavazat elég is lett a győzelemhez, de a zsűri a videók alapján is kiválasztott még egy jelentkezőt minden résztvevő országból. A budapesti Őry Isván lett a csapattárs. Januárban ismerték meg egymást, és mivel István önkéntese a Ritka és Veleszületett Rendellenességekkel Élők Országos Szövetségének, elhatározták, hogy kettőjük útjának kilométereit jelképesen dobra verik, hogy a befolyt összegből a szervezet információs segélyvonalát támogassák. Négyszázezer forintot sikerült így szerezniük, de aki akar, utólag is vásárolhat kilométert. Decembertől áprilisig lehetett készülődni.

– A fizikai állapotom megfelelő volt, inkább a hideghez akartam szoktatni magam. Téli teljesítménytúrára mentem, futóversenyekre, és próbáltam kicsit „alulöltözni”. Nem volt könnyű, mert elég fázós vagyok. Áprilisban utaztunk ki Stockholmba, először elméleti felkészítésen vettünk részt. Elmagyarázták, hogyan táplálkozzunk, napi öt-hatezer kalóriára van szükség, hiszen a test sok energiát használ fel csak felmelegítésre. Azt is elmondták, hogy eleget igyunk, még ha nem is vagyunk szomjasak. Én az első nap forró vízzel feltöltöttem a kulacsomat, de olyan melegen tartotta, hogy nem tudtam inni. Másnap reggel nem bírtam kinyitni a szemem, annyira beszáradt. Attól kezdve vigyáztam erre is. A felkészítés után felmentünk Oslóba, majd még északabbra, háromszáz kilométerre a sarkkörtől. Gyakorlati képzést is kaptunk, hogyan verjük fel a sátrat másfél méteres hóban, hogyan gyújtsunk tüzet, és hogyan vigyázzunk a természetre. Ez a verseny fő vezérelve, éppen ezért mindenhonnan elhoztuk a szemetet is.

