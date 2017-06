„Kedves, derűs és teljesen »normális« apa volt” – Sinkovits Marianne édesapjáról, Sinkovits Imréről

Híres emberek gyerekének lenni néha nem könnyű. Sinkovits Marianne nemigen talált ebben nehézséget, úgy emlékszik, szülei gyönyörű gyerekkorral ajándékozták meg. Most azon fáradozik, hogy unokájának, a tizenegy éves Laurának is minél többet elmondjon a dédipapáról. Aki még Törpapa is volt...

Angyalképek, angyalszobrok és a színészházaspár sok-sok fotója a gyerekek és az unoka portréi között. Az első pillanatban nyilvánvaló, hogy Sinkovits Marianne erősen őrzi az emlékeket. Édesapja kis aranykeresztje a nyakában, másik láncon a nagymama jegygyűrűje, a pianínón édesanyja retikülje. Egy dobozból táncrend kerül elő az 1908-as évből. Sinkovits Imre vette egy antikváriumban, és felesége névnapjára kis versikét rejtett bele: Kedves Katalin, szépen kérem, az első valcert ígérje nékem…

– Milyen szép az édesapja kézírása!

– Szépen is rajzolt! Sok verset írt nekünk, leginkább ünnepekre. A születésemet is versbe szedte, leírta, hogyan sétáltak anyukával az Oktogonnál, onnan mentek a kórházba. Van egy édes levele arról is, hogy én még a kutyagumiból is tudok valami szépet csinálni. Ugyanis nem dobok ki semmit, bár a férjem ettől rosszul van. Lesikálom, lefestem, rendbe teszem.

– Milyen érzés volt gyerekként, hogy bárhová mennek, az édesapját mindenki felismerte, megnézte?

– Nekünk ez volt természetes, ő meg jól fogadta. Igen, az étteremben nézték, mit eszik, mit iszik, kivel van, odaszóltak, hogy „Ott a Tizedes…!” Ha igazán ki akart kapcsolódni, akkor nem mozdult ki otthonról.

– Mik a legkedvesebb közös emlékek?

– A karácsonyok! Ahogy megteremtette az ünnep hangulatát…! Előtte mindketten elmondták, hogy sajnos nem kapunk korcsolyát, mert nincs rá pénz. És babát sem, mert arra sincs. És nem lesz mózeskosár sem. Jó színészek voltak, elhittük nekik, pedig csak azért csinálták, hogy nagyobb legyen az örömünk. Mert persze mindent megkaptunk. Apukám bekapcsolta a rádiót, mesejátékot hallgattunk, feltűztük az akasztókra a rengeteg szaloncukrot. De arra is szeretek emlékezni, amikor együtt utaztunk. Az autóban énekeltünk, ő mindig azt, hogy „Budakesz, Budakesz, ott lakom én, A tejet csinálja Riska meg én, Mivel a tisztaság egy fő erény, A tejet friss vízben megmosom én.” Halálra nevettük magunkat, mert vezetés közben ritmusra emelgette a könyökét: Bhudhakhesz, Bhudhakhesz… jó svábosan. Ha pedig látott az út mellett egy férfi t, aki átkarolt egy nőt, azt mondta: „Jól fogd, el ne ereszd!” Ebből családi szállóige lett.

– Ezek szerint jutott ideje a gyerekeire.

– Nem annyi, amennyit szeretett volna. Édesanyám egyik levelében olvastam, hogy apukánk szívesen faragott volna nekem egy kis hattyút, Andrisnak meg hintalovat. De ezek elmaradtak. Amik viszont sosem, azok a nekünk írt levelek. Sokszor hajnalban már elmentek, de nekünk leírták, hogy szurkolnak a dolgozathoz, vagy ami éppen aktuális volt. Aláírták: É.anya és É.apa.

– Hogyan készült a szerepekre?

– Amikor a Tizedest játszotta, otthon vagány volt, nekünk is mindent megengedett. Amikor meg Lőrinc barátot alakította, pátoszosan beszélt, szinte intelmeket osztogatott. Andrissal rengeteget nevettünk, hogy most vajon melyik szerepet játszhatja éppen. De mindezzel együtt kedves, derűs és teljesen „normális” apa volt.

– Szerintem mindenki úgy könyveli el, hogy az édesanyja háttérbe húzódott az édesapja mellett, sok áldozatot hozott.

…

Sinkovits Marianne válaszát és az interjú folytatását keressétek a 2017/22. Nők Lapjában!

Szöveg: Hulej Emese

Fotó: Németh Gabriella