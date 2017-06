„A női kutatók általában kevesebbet tesznek az önérvényesítésért” – Közeli É. Kiss Katalinnal

– Mi volt az első gondolata, amikor megtudta, hogy idén ön kapja a Bolyai-díjat?

– Nekem hosszú ideje amolyan jeligének számít Bolyai János gyönyörű mondata, hogy „a semmiből egy új világot teremteni!”. Persze egyáltalán nem akarom egy ilyen géniuszhoz hasonlítani magamat és a munkásságomat, de mindig úgy éreztem, hogy ez a mondat fejezi ki legszebben a tudományos kutatás mibenlétét, azt, amiért jó ezt csinálni – még ha kicsi világocskákat teremtettünk is. Persze hogy szíven ütött! Valami ilyesmi lehetett az első…

– Hogy milyen ruhát vesz fel a díj átvételekor?

– Az is felmerült, de az elsők közé mégsem sorolnám…

– Hogy mit csinál a díjért járó tetemes összeggel?

– Azon még mindig nem gondolkodtam…

– Hogy kit értesít elsőként?

– Ez valóban dilemma lehetett volna, de mivel ott volt mellettem a férjem, egyértelmű volt, hogy neki mondtam el először az örömhírt. Azért persze nyomasztott is egy kicsit. Belegondoltam, hány és hány nagyszerű női kutató és tudós van az országban – biztos, hogy én érdemeltem meg leginkább? Azóta sem vagyok erről teljesen meggyőződve.

– Ön ikonikus személyisége a nyelvészetnek, kétség sem férhetett, hogy a díj megfelelő helyre került.

– Ezt jó érzés hallani…

– Mit gondol, a női tudósok, akár szemléletben, akár mentalitásban, mások, mint a férfiak?

– Mire gondol?

– Hogy esetleg intuitívabbak-e, kitartóbbak-e, merészebbek-e, eredetibbek-e?

– Támogatnám, hogy így legyen, tudom, többen vélekednek így, csak ez nincs vizsgálattal alátámasztva. Annyit én is érzékelek, hogy a női kutatók általában kevesebbet tesznek az önérvényesítésért, és kevésbé hajlandók éles vitákba bonyolódni tudományos igazságuk bizonyítása érdekében, mint olykor a férfiak…

– Mi akart lenni gyermekkorában?

– Zenei gimnáziumba jártam, ám kiderült, hogy nem vagyok igazán tehetséges, jobban mennek az úgynevezett közismereti tárgyak. A szüleim úgy gondolták, egy nőnek a legjobb a tanári pálya, hiszen délben vége a tanításnak, és akkor egész délután foglalkozhat a családdal. Ezért is mentem angol–magyar szakra a debreceni egyetemen.

– És mi csábította a tudományos kutatás felé?

– Inkább sodródtam, semmint törekedtem. Egri Pétertől, angol irodalom professzoromtól kaptam először kutatási feladatot: a Shakespeare-szonettek magyar fordításainak elemzését. Ez diákköri dolgozatnak indult, és bölcsészdoktori disszertáció lett belőle. A modern nyelvészethez egy fordításra kapott, érthetetlennek látszó angol szöveg vitt el. Szerencsére az egyetemen volt hová fordulni segítségért. Abban az időben ott tanított Papp Ferenc, az első hazai számítógépes nyelvész, és ő kiépített egy lelkes fiatalokból álló, a nemzetközi nyelvészet új eredményei iránt érdeklődő kört. Bennünket bevont a kutatásba és vitt magával konferenciákra is. Ez nagyon vonzó, izgalmas közeg volt számomra. Ezután kerültem ki egy évre Amerikába, és ott hallottam Chomsky úttörő kutatásairól, a generatív nyelvészetről. Chomsky újszerű és érdekes eredményeket ért el az angol nyelv szerkezetének kutatásában, ám miközben érdeklődve hallgattam, felmerült bennem, hogy vajon ezek a szabályok alkalmazhatók-e a magyar nyelvre is. Az volt a gyanúm, hogy nem egészen. Ezért nagyon érdekelni kezdett a magyar mondat láthatatlan szerkezete. Akkor még nem tudtam, hogy Brassai Sámuel már 1852-ben felismerte ennek legfontosabb alapelemeit, csak túlságosan új volt, amit mondott, így elmélete nem épült be a nyelvészeti köztudatba. Az, hogy a látszólag szabad szórendű magyar mondat felépítését is szigorú szabályok határozzák meg, nagyon izgalmas kérdés volt számomra, és ennek igézetében vetettem aztán bele magam a kutatásba.

– És odalett a sok szabadidő, odalettek a délutánok…

É. Kiss Katalin nyelvésszel készült interjúnk folytatását a 2017/22. Nők Lapjában olvashatjátok el.



Szöveg: Szegő András

Fotó: Fiala de Gábor