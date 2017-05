„Mindig, mindenhol rendszeren kívüli vagyok” – Címlapinterjú Osvárt Andreával

– Nem egyszerű követni, éppen merre jár. Arra emlékszem, volt egy pont, amikor hazaköltözött, és itt is akart maradni. Ez még ma is áll?

– Igen, lassan már négy éve, hogy itthon lakom. Időnként ugyan járok ki külföldre dolgozni, de a bázisom Magyarországon van.

– A produceri karrierje jól alakul?

– Csináltunk két filmet három év alatt, ami szép teljesítmény ahhoz képest, hogy egyikre sem kaptunk filmalapos támogatást, és mindkettő moziba jutott. Az olasz fi lm éppen most fut az olasz mozikban is. Korábban intenzív produceri gyorstalpalókra jártam Berlinben, Londonban és Olaszországban is, s ezeken hallottam, hogy egy független európai fi lm fejlesztése, amíg végül elkezd forogni, átlagosan hét év. Ehhez képest nekem három év alatt kettő is sikerült.

– Ezek szerint nem az a típus, aki elfogadja, hogy valami lehetetlen, hogy ezt ennyi idő alatt nem lehet megcsinálni?

– Nekem nincs ennyi türelmem. Én inkább megcsinálok valamit úgy, ahogy tudom, de megcsinálom.

– Nem baj, ha nem tökéletes? Legyen inkább csak elég jó?

– Sokan kérdőre vontak, miért kellett ilyen fi lm, mint a Vakfolt. Én meg úgy érzem, hogy ezek a fiatalok, akik most huszonkét évesen leforgatták az első nagyjátékfilmjüket, a következőnél már pontosabban tudják majd, velem együtt, mivel kell számolni, mennyivel előrébb kell elkezdeni a marketinget, és így tovább. Valahol mindenkinek el kell kezdeni, és nem szégyen menet közben tanulni dolgokat. De ha csak legyintek, és azt mondom, ezt úgysem lehet, vagy ennyi pénzből nem lesz olyan, amilyennek szeretném, akkor mi legyen? Inkább ne csináljak semmit?

– Semmilyen szabályt nem tart érvényesnek magára nézve?

– Nem, és ez nem biztos, hogy jó. Én mindig, mindenhol rendszeren kívül vagyok, színésznőként és producerként is.

– Érzi, hogy nem fogadják be?

– „Out of the box” vagyok. Persze lehet, hogy én vetítem ezt rájuk, és valójában én nem akarok hozzájuk tartozni, vagy csak én gondolom magamról, hogy kakukktojás vagyok, és mindent megpróbálok inkább egyedül. Próbáltam pályázni a Filmalaphoz, de nem nyertem, az EU-nál viszont igen, úgyhogy van azért némi sikerélményem is. Tudtam, hogy egyik filmemmel sem fogok elsőre kasszát robbantani, de abban biztos voltam, hogy meg tudom őket csinálni.

– Mi motiválja? Bizonyítani akar, hogy igenis képes rá?

– És hogy létrehozzak valamit. Nagy szükségem van az alkotásra. És ha éppen nincs egy új fi lm, amiben játszhatok, akkor mi legyen? Otthon malmozzak, vagy járjak kozmetikushoz? Egy-két hétig jó, ha az embernek semmi dolga, olyankor elkávézgat meg elbarátnőzget, de egy idő után nekem nagyon kell, hogy legyen feladatom. Ez lehet lakberendezés vagy lakásfelújítás is, de még jobb, ha valami olyasmi, ami tartós, megmarad.

– Gondolja, hogy az embernek igazolnia kell valamivel a létezését? Ha nem csinál semmit, olyan, mintha nem is lenne?

– Bűntudatom van, ha nem csinálok semmit. Másfél évig jártam pszichológushoz, sok könyvet elolvastam ebben a témában, és a végén a pszichológusom azt mondta, hozzám illene a pszichológusi pálya. Érdekel a lelki folyamatok dinamikája, és az idők során számtalan dologra rájöttem magammal kapcsolatban. Azért nem kezdtem el a pszichológia szakot, mert ennyi lovat már tényleg nem lehet egyszerre megülni. És ugyan már a Sorbonne-on és Oxfordban is lehet online pszichológiai kurzusokat végezni, de én legszívesebben átugranám az alapokat, mert azok annyira nem érdekelnek, csak bizonyos konkrét területek. Van egyébként egy blogom, ami pszichológiával foglalkozik, és amit névtelenül vezetek. Nem akarom nagydobra verni, mert nincs rá szükségem, hogy azzal támadjanak, milyen alapon mondok én bármit, hiszen nem vagyok sem orvos, sem pszichológus.

– Gondolom, ezt akkor is megkapja, amikor producerkedik, hogy milyen alapon szól bele a nagyok dolgába.

…

Az interjú folytatásáért lapozzátok fel a 2017/22. Nők Lapja 11. oldalát!

Szöveg: Oravecz Éva Csilla

Fotó: Fliegauf Dániel