Andy Warhol 10 legemlékezetesebb alkotása, amit nem lehet felülmúlni

Andy Warhol a popkultúra egyik legnagyobb alakja, a pop-art irányzat leghíresebb képviselője.

Tripla Elvis (1963)

Elvis Presley személye a művész egyik legkorábbi témáinak egyike, karrierje során pedig többször vissza is tért hozzá. 1963-ban egy 22 darabból álló sorozatot is szentelt neki. Az általa felhasznált kép a rock and roll királyának egy 1960-as filmjéből, a Lángoló csillagból való, Andy Warhol a választással Elvist elsősorban színészként és nem énekesként szerette volna láttatni.

Campbell’s-féle leveskonzervek (1962)

Mára már a pop-art irányzat egyik jelképének tekintik a Campbell’s-féle leveskonzervek sorozatot, amellyel a mindennapi életben használt tárgyat emelte művészi kompozícióba. Az alkotás 32 nyomatból áll, a témaválasztás pedig egyáltalán nem véletlen, Andy Warhol ugyanis rajongott a cég termékeiért. „20 éve minden nap ugyanazt ebédelem” – állította, mire a Campbell’s több ládányi leveskonzervvel látta el.

Négy Marilyn (1962)

Andy Warhol egyik legismertebb alkotása Marilyn Monroe négy portréjából áll össze. A tragikus sorsú színésznőről a Niagara című filmhez készítettek egy fényképet, ezt használta fel a művész több alkotásához is.

Ingrid Bergman kalappal (1983)

Ingrid Bergman a világ egyik leghíresebb színésznője még ma is. A Casablanca című romantikus dráma egyik kultikus jelenetében látható a kép, amit Andy Warhol feldolgozott és színekkel keltett életre. Ezzel a lenyűgöző, szitanyomással készített egyedi munkával igyekezett megörökíteni Bergman tökéletes szépségét.

Liz Taylor (1964)

A festményt abban az évben készítette Andy Warhol, amikor Elizabeth Taylorral 1 millió dolláros gázsiról kötöttek szerződést egy filmhez – ennyi pénzt színésznő akkor még egyszer sem kapott a világon.

Tizenhat Jackie (1964)

1963. november 22-én John Fitzgerald Kennedy halála az egész világot megrázta. Andy Warholt is hihetetlenül befolyásolta az a médiafelhajtás, ami az esemény körül kialakult, ezért úgy döntött, hogy dokumentálja a művészetében is. Újságcikkeket bújt, amik a merénylettel és annak következményeivel foglalkoztak, de minden információ és forrásanyag ellenére, csupán egy ember arcképe ragadt meg a fejében, Jackie Kennedyé. A róla készült sorozata pedig olyan ismertségre tett szert, mint a Marilyn Monroe-ról készült művei.

Kamuflázs-önarckép (1986)

Ebben az önarcképben Andy Warhol egy polaroid fotót vegyített forró rózsaszínnel és vörös mintával. Ezzel egyszerre hívja fel a figyelmet magára és kelti a rejtőzködés érzését.

Maurice portréja (1976)

Annak ellenére, hogy Andy Warhol a hírnév megszállottja volt, egészen hétköznapi dolgok is szerepeltek a témái között. Maurice például a golf-fenomén, Gabrielle Keiller tacskója volt.

Villamosszék (1964)

A villamosszék Andy Warhol Halál és katasztrófák sorozatának a része, amelyet a művész 1962-ben kezdett el. A benne szereplő művek túlnyomórészt autóbaleseteket és öngyilkosságokat ábrázolnak. Feltételezése szerint ugyanis, ha újra és újra ezekhez hasonló rémes képekkel találkozunk, akkor egy idő után valójában nem lesz hatásuk ránk.

Zöld Coca-Colás üvegek (1962)

Az alkotás abban az évben született, amikor a művész kifejlesztette a szitanyomás technikáját, ezzel pedig lehetővé tette festményeinek mechanikus úton való előállítását.

